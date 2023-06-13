高雄大學特區3建案 成交均價站上3字頭

高雄大學特區受惠產業和捷運，大樓房價已從10年前的每坪15到16萬元，漲至3字頭，10年漲幅近倍，但因土地每坪已飆至50到60萬元之間，目前線上銷售的冠傑Ui、泰嘉拓真、以及崑庭馥御等3個建案，開價都站上3字頭，成交價平均已達30萬元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，高雄大學特定區一直都是高雄房市熱區，近日進場公開的冠傑建設「冠傑Ui」，每坪開價33到35萬元，較早進場的泰嘉「拓真」、以及崑庭建設的「崑庭馥御」，開價也都站上3字頭，3個預售案的成交價，平均每坪也在30萬元上下。

冠傑董事長徐國振指出，高雄大學特定區是冠傑未來高雄推案的重心之一，「冠傑Ui」之後，另有一案籌劃中，因為，冠傑看好楠梓科技產業園區、以及楠梓是半導體科技廊帶的重心。

他說，高大特定區除了鄰近全台第二大的高雄都會公園，楠梓科技產業園區大約有5萬個就職人口，橋頭科技產業園區未來預計釋出一萬多個職缺，除了台積電新進製程，還有楠梓第三科技產業園區，產業會帶動人口移入。

不過，徐國振表示，由於目前的營建成本難以精準預估，因此，冠傑建設的建案將不採取純預售模式，而是建案開工之後，到了一定程定，才會進行結構銷售。

泰嘉董事長呂金發指出，目前預售中的「泰嘉拓真」，根據不同樓層和面向，每坪開價28.5萬到35萬元，該案位於「新台17線」起點，鄰近援中港路，景觀第一排的產品價格相對較高。

呂金發表示，由於高雄大學特定區土地價格，一路從每坪20、30萬元飆漲到50、60萬元，因此，建商在推案的價格上，也難以下降，加上高大特定區的案量不少，建案的銷售速度相對較慢一些，反而是台南的房市，「比高雄強多了」。