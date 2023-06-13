台中交易熱區 房貸最親民路段是「這些」

今年第一季，台中市交易最熱門的三個行政區，分別是北屯、西屯與南屯區，而在房價高漲的情況下，這些熱門行政區，又有哪些房貸負擔相對較輕的路段？根據聯徵中心資料，2023年第一季三屯區中授信額度最低的路段，分別是北屯區景和街，平均授信額度409萬元；西屯區智惠街，平均授信額度663萬元；南屯區黎明路二段，平均授信額度710萬，推算購屋總價都在千萬以內。

信義房屋在地專家分析，這些路段有的位於「蛋黃與蛋白交界」，房價相對親民，也有路段雖位於正蛋黃區，但因發展早，多是中古屋，所以房價較低，堪稱高CP值。

信義房屋中六區協理洪振祐表示，北屯區景和街是一條弧形的道路，介於旱溪及台74線之間，且該路段一半位於十期重劃區，一半則位於舊市區，屬於「蛋黃區與蛋白區交界」；此外，由於沿線產品新舊夾雜，中古屋屋齡在20年以上，使房價相對親民。

值得注意的是，聯徵中心資料顯示，該路段平均貸款成數僅接近7成，但以第一線經驗來看，該區段貸款條件通常不錯，數據呈現的結果，較可能是因為房屋總價不高，許多購屋族需要的貸款成數沒這麼高。

至於西屯、南屯的房價親民路段，原因就比較不同。洪振祐指出，西屯區智惠街位於逢甲商圈附近，屬於西屯區早期就發展的成熟商圈，機能、交通等條件都好，可說是蛋黃區；之所以房價親民，主要是因素地少、幾乎少見新建案，多屋齡30年左右中古屋的緣故。

而南屯區黎明路二段也是如此，該路段位於五權路與台灣大道之間，屬於黎明商圈，大多是屋齡30年左右的中古屋。

洪振祐表示，會選擇地點好、機能好，但在屋齡條件妥協的購屋族，通常都是對室內空間比較有需求，例如有小孩的家庭，或是預算比較有限的首購族等，只要保留預算重新進行室內裝潢，許多人也願意考慮屋齡較大的中古產品；再者，抱持「先求有，再求好」的心態，選擇位於保值性高的區段，日後都還有再換屋的空間。

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