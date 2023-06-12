滿18學生申請租金補貼 淡大租金投報近4％

行政院推出的租金補貼專案將於今年7月3日再次開辦，這次受到關注的重點是滿18歲即可申請，換言之學生在外租屋可自行申請補助，第三級補貼上限3千元，另外可再加碼補助1.2倍。

大學租屋在過去是龐大的市場，根據教育部資料，111學年度學士類學生人數前五高的大學，人數都在1萬7千人以上，依據實價資料，這些大學周邊的租金投報率表現不差，除了台灣大學不到2％，其他四間大學租金投報都約有2.6％以上，學生人數最多的淡江大學租金投報率最高，約有3.9％。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡分析，隨著少子化影響，積極投入大學租屋市場者逐漸減少，不過學生多的大學，尤其像淡江大學周邊房價相對低，但租屋有一定需求者，其租屋市場穩健。觀察學生人數最多的五間大學，淡江大學將近2萬人，其周邊平均房價僅22.8萬元，平均租金每月每坪734元，由於房價相對低，但租金水平不低，平均租金投報率約3.9％，學生人數第二名為文化大學，由於位在陽明山山區，平均房價48.1萬，租金表現卻超越房價，周邊套房型租金上看萬元，平均租金每坪1,290元，租金投報率約3.2％，而台灣大學因位在台北市高價地段，租金投報率僅1.7％，與其他四間有明顯落差。住商不動產淡水新市加盟店店長盧進和指出，淡江大學周邊租金投報率高，除了師生人數多之外，還有兩大關鍵，首先，淡江大學周邊租屋的主力客群，除了學生還有上班族，由於淡大周邊飲食採買便利，輕軌增加交通優勢，有不少在華碩及和碩就業者，或淡大畢業的社會新鮮人會在淡大周邊租屋。其次，淡大周邊的老社區、老公寓入手門檻低，例如緊鄰淡大的力霸大學城，有6～10坪的套房，平均單價約20萬上下，最低總價不用2百萬，以其機能而言，在大台北地區相當實惠。郎美囡表示，雖然學生人數前四高的大學平均租金投報率不低，但生育率逐年下滑，學生越來越少，111學年度有19間大專院校的新生註冊率低於6成，未來不足額的情況可能擴大。

此外，不少學校周邊資租金投報率超出一般住宅水平是因為房價較低，但租金與主力都會區的住宅租金差異不大，然而，當學生招生不足，區域需求的優勢也隨之降低，若校園位在自住需求偏低的區域，未來轉手也容易面臨問題。

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