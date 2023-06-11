捷運新莊線全線通車十年 輔大房價漲近7成

屬中和新蘆線，起於古亭站、終於迴龍站的捷運新莊線，自2013年6月29日全線通車後，迄今將滿十年。永慶房產集團整理新莊線通車十年期間各捷運站周遭的房價變化，發現新莊區房價成長最為明顯，單價漲幅均在30%以上，其中捷運輔大站的漲幅最為驚人，高達69%，直逼七成。

除了輔大站在捷運新莊線通車的十年間有將近七成的單價漲幅外，位於新莊區的迴龍站和丹鳳站，也在十年間分別以44.8%和39.8%的漲幅，位居第二和第三名。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，捷運輔大、丹鳳、迴龍三站位於新莊區南側，鄰近有輔大商圈、後港商圈、四維市場、新莊好市多等購物去處，日常採買便利；還有輔仁大學、輔大醫院等機構，生活機能完善。且輔大、丹鳳、迴龍三站皆為捷運末端站，周遭房價較為實惠，也因此更容易受到購屋消費者青睞，使得房價迅速追上。

未來，隨著五泰輕軌可行性研究今年已獲行政院核定，以及塭仔圳重劃區開發進度持續推進。預期未來將吸引大量人口、產業、商圈進駐，捷運新莊線所提供服務的範圍有望再擴大延伸到桃園、五股、泰山等區域，下新莊未來的房市發展值得期待。

若從捷運新莊線行經的行政區的房價變化觀察，可以發現新北市的新莊區、三重區，以及台北市的大同區，都有亮眼的漲幅表現。除了捷運三重站和捷運先嗇宮站的房價漲幅較和緩之外，其餘9站都有30%以上的房價漲幅！

（時報資訊 郭鴻慧）