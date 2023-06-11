拚買氣!桃園3大重劃區預售 低首付戰爭開打

全台房市買氣下滑，桃園蘆竹、大園、龜山等三大重劃區新案，為吸引首購族青睞，紛紛祭出「低首付」搶客，其中，「璟都未來城」首付僅18萬元，成為目前市場上新案當中最低首付案，另外「新潤麗蒔」也打出首付38萬元起，還有工程期零付款方案，桃園三大重劃區低首付戰爭熱鬧開打。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，機場捷運A10重劃區，是目前桃園蘆竹供給最大的房市戰場，放眼整個蘆竹區，推出低首付訴求的建案不少，從最早「佳陞豐景」開出首付款75萬元後，市面再出現49萬、48萬元的首付方案，目前「新潤麗蒔」更打出首付38萬元起，還有工程期零付款方案。

「新潤麗蒔」基地面積899.95坪，樓層規劃地上11層，地下5層建築，共有254戶住家，3戶店面，67戶一般事務所，坪數規劃一房16~17坪、二房20~26坪、三房27~34坪。由於該案低首付行銷手法吸引買氣，目前該案實價登錄有108筆交易紀錄，平均成交單價36.4萬元。

蘆竹A10重劃區的「築心匯」位於桃園市蘆竹區大新一街、豪登一街口，基地面積1034.63坪，樓層規劃地上15層，地下4層建築，共有254戶住家，11戶店面，格局坪數規劃二房24~30坪、三房32~39坪產品，推出首付58萬，結構完成前0付款。目前該案實價登錄有二筆交易紀錄，平均成交單價31.3萬元。

另外，也在A10重劃區的「合遠森格」，基地面積707.99坪，樓層規劃為二棟地上10層、地下3層建築，共有98戶住家，10戶店面，格局坪數規劃為二房28~29坪、三房33~38坪、四房46~47坪，該案也推出低首付58萬元，目前實價尚未有交易紀錄。

成采錡表示，在大園客貨園區，璟都建設目前進場的「璟都艾美」、「璟都凱悅」首付都38萬元，但新案「璟都未來城」首付僅18萬元，成為目前市場上新案當中最低首付案。

「璟都未來城」基地面積2,257坪，樓層規劃地上18層，地下3層建築，共有427戶住家，11戶店面，格局坪數規劃二房、三房產品，最小坪數僅19坪。

另外，富宇建設在龜山A7重劃區的「富宇上城」最近推出「68萬就交屋」，該案基地面積4,046.9坪，樓層規劃為六棟地上24層，地下4層建築，共有832戶住家，格局坪數規劃二房24坪、三房34~38坪、四房46坪、2+1房28坪、3+1房41坪，目前該案實價登錄已有490筆交易紀錄，平均成交單價39.9萬元。

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