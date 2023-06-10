房價跌是做夢？建商老董1棒打醒無殼蝸牛

被稱「打炒房最重拳」的《平均地權條例》子法7/1將上路，但以興建豪宅聞名的潤泰創新，董事長簡滄圳認為，目前市場確有不少聲音在等待房價下修，卻忽略工料雙漲、土地價格居高的兩大因素，預估房價頂多壓抑約半年，拉鋸期後將是「夢醒時分」，民眾被迫認清房價難跌的殘酷現實，屆時市場交易量也會出現。

潤泰雙雄之一的潤泰新昨（9）日舉行股東會，簡滄圳會後受訪指出，目前工料雙漲、土地價格居高不下，卻因央行升息、《平均地權條例》修正案，而使房價受壓抑，然而該漲卻沒漲的房價，能夠壓抑多久，得看開發商和消費者的拉鋸結果而定。

簡滄圳認為，房市終究會回歸真正使用者，房價也不會如預期下跌，並指近期已見剛性需求出籠，如「潤泰峰左岸」上周末僅淺銷2日，來客數達58組，且下定29戶，除小宅之外，3房以上的中大坪數產品也受青睞，顯示市場需求仍在。

潤泰新昨日同步公布2022年營收322億元，創下歷史新高，稅後純益91.55億元，EPS3元，但因應轉投資南山淨值風暴，提列384億特別盈餘公積，因而決定不發放股利。

去年主要營收為認列「潤泰敦峰」、「松濤苑」、「潤泰鼎峯」及「潤泰文樺」等建案收入，今年則有「松濤苑」、「潤泰敦峰」等兩成屋餘屋總銷約65億元，預售案則有信義區「潤泰信義」、三重「潤泰峰左岸」、「潤泰左岸生活」、子公司潤泰建設的「青田618案」及潤泰創新開發的「南港玉成段案」等案待認列。

對於未來推案狀況，潤泰新表示，現階段較成形的合建案，仍集中在雙北地區，但不排除尋覓台中、新竹的素地，朝合建案發展。

對打炒房條例上路，大家房屋企畫研究室總監郎美囡認為，自用買方成市場主力，不動產市場持續上演買賣拉鋸戰，雙方試探底線，每月交易高低起伏，恐待明年總統大選後才會明朗；住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則指，消費者要留意落跑建商增加，以及私法人禁持豪宅後，熱錢恐流入商辦或法拍市場，進而衍生亂象等問題。

（旺得富理財網 李宗莉）

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