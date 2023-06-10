七都預售店王 大多落在這個區域

重劃區具有未來前景的想像空間，吸引不少投資買盤進場布局，根據統計，近年全台七大都會區在預售階段入手最高成交單價的店面，除了台北市以外，其餘六都均位於重劃區，包括新北林口新市鎮、桃園藝文特區、新竹關埔、台中南七期、台南鄭子寮、高雄左營高鐵特區等。

在近二、三年這波房市景氣的推案大量中，擁有充足腹地的新興重劃區是重要的案源供給，不少過去價格基期較低的重劃區隨著發展成形、對房價期待值提高，原本供給量就少的店面可售戶數有限，不少建商也會保留做為收租資產，或至建案完工招租後再出售，以求更好的賣相，使價格上揚幅度明顯。

實價登錄顯示，近年來的七都的預售店王，台北市為位在忠孝敦化商圈巷內的「太平洋敦南麗舍」每坪250萬元，新北市為林口新市鎮「九揚華都」每坪125萬元，藝文特區「麗晶花園廣場」每坪153萬元、關埔「富宇天雋」每坪130萬元，分別創下桃、竹店面最高價。台中南屯「麗晨語山簷」、台南東區「藏美表參道」、高雄「鑫高鐵3期」分別以每坪123萬元、99萬元、105萬元最高。

有別成屋的店面高單價物件多坐落於發展成熟、人口密集的精華商圈；高價預售店面則集中在快速發展的重劃區。房地產業者指出，比起住宅行情，「市場對店面價格的認同，才是更能反應重劃區未來發展的指標。」店面招租快、進駐率高，自然能帶動區域生活機能與商業行為，加速人口移入意願，提高整體房產價值。

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