打炒房影響 預售屋漲不動 店面一路揚

平均地權條例修法、房地合一稅等打炒房政策鎖定以預售屋為打擊標旳，預售住宅市場交易腰斬，預售店面產品雖然有未來潛在增值、租金收益的支撐，不過在投資客退散下，買氣也開始鬆動，今年首季全台預售店面每月交易僅不到百件，是高峰期的一半左右，不過有別於住宅價格已出現漲不動現象，店面則是一路上揚。

根據樂居網統計顯示，2021年上半年以前全台每個月穩定約有100～150件預售店面交易，不過2021年下半年是房市景氣的最高峰，不僅住宅買盤旺，總價更高的店面也吸引投資客進駐，每月交易可達200～250件，2022年住宅市場已經降溫，不過店面仍有相對較穩定的交易量，約在150件左右，今年以來則明顯感受店面買氣降溫，第一季三個月中已有兩月不到百件。

相對於預售住宅交易量「縮得快」、價格「漲不動」，預售店面價格則是一路上漲，以今年第一季店面平均交易單價來看，近三年來每年漲幅分別為8％、6％、7％，三年來合計約上漲22％，其中又以過去店面價格較低的新竹、台南漲勢最為可觀，過去一年間，新竹平均單價從3字頭漲至6字頭，台南從3字頭漲至接近5字頭。

樂居科技創辦人李奕農表示，預售店面購買者與成屋店面購買者的目的並不一樣，預售店面無法立即產生收租，著眼於未來增值潛力，投資成分高；而成屋店面則多著眼於自用或租金收益，只是在打炒房政策下，整體預售市場不論各類產品，投資買氣都受到極大衝擊。

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