社宅也有二房東？2萬2轉租被抓包 下場曝

社會住宅一房難求，竟有民眾幸運抽到超夯的新北市土城員和社宅，因有優先戶身分，兩房型租金只要1萬3200元，竟當起二房東以2萬2000元價格租給他人賺取價差，慘被新北住都中心抓包，不僅被終止租約，也被列入黑名單，未來想抽中社宅難上加難。

新北市土城員和青年社會住宅去年4月正式公告招租，一次釋出500多戶，加上租金最低只要8500元起，引發民眾熱烈關注，收件相當踴躍，各房型都很搶手，堪稱一戶難求。

近日住都中心查獲某戶竟違規轉租，想當「二房東」賺取價差牟利，因轉租事證明確，中心依規定強制終止租約，維護民眾的權益。

住都中心指出，為保障社宅資源公平妥適分配給真正需要的民眾，新北住都中心建立一套完善的管理制度，並按租賃契約中「禁止轉租、分租、出借、非供本人居住使用」的規範嚴格執行。

住都中心表示，住都中心透過員和社宅物業管理人員的蒐證與調查，明確掌握一位承租戶違規轉租事實，該名中籤民眾委託還代理人在臉書租屋社團張貼物件招租資訊，吸引不知情的房客承租入住，隨即依契約規範辦理強制退租，並將該民眾列入社宅「黑名單」，一定期間內不得申請新北社宅，以杜絕此類惡劣行為。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，中心根據住宅政策保留一定比例的「優先戶」用意是優先提供社會弱勢、經濟弱勢的民眾承租，提醒所有欲承租或已承租社宅的民眾，社會住宅資源珍貴且得來不易，應留給真正需用的人，而非心存僥倖霸佔資源或賺取價差，進而影響他人的居住權益。

（中時 葉德正）

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