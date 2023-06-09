茶六燒肉展新分店 成台南今年最貴店租王

繼高雄之後，台中人氣名店「茶六燒肉」即將進軍台南，開設南部的第二間分店，位於安平區永華路二段、建坪788.22坪的店址，將由茶六燒肉向屋主以每月60萬元承租，租約15年，使得該店成為台南今年最貴店租王。

台灣房屋安平加盟店店長蘇家賢9日表示，這棟透店，前身為一間宴會館，根據實價揭露，該棟房地及相鄰的土地，去年3月，由台中一名詹姓自然人，以無貸款方式，豪擲共4億元買下，合計共取得440.44坪住宅用地，換算地價每坪90.8萬元，創下安平區史上次高地價紀錄。

蘇家賢指出，根據內政部實價揭露，位在安平區永華路二段，建坪788.22坪、屋齡17年、4層樓高的整棟透店，今年2月，已由茶六燒肉以月租60萬元租下，租約為15年期長約，從今年12月開始，租金每3年調漲一次，最高月租將調整為70萬元，而每月高達60萬元的月租金，也讓該店面榮登今年台南最貴店租王。

如以租金收入計算，屋主每年可收租金至少720萬元，粗估租金投報率約為1.8％到2.1％左右。

蘇家賢表示，該店面樓高四層，建坪約788坪使用空間相當大，且位處市政特區，地段佳、店面醒目性高也好停車，符合業者需求，此店面每坪租金換算760元，以周邊大坪數店面，市場行情曾開價到1,200元，以該筆租金總金額雖高，但以單坪租金來看，在永華路段來說，其實頗為合理。

蘇家賢認為，單看投報率表現雖不算亮眼，不過，推估買家是看準其地段價值，因為該筆交易取得逾4百坪住宅用地，兩旁也還有素地可整合，具備高度開發價值，尤其永華路段上，面積大又方正的土地已相當珍稀，且越靠台南市政府價值性越高，目前市政特區新豪宅大樓林立，包括國泰、龍騰等大建商皆進駐推案，最高成交單價已站穩4字頭，看準潛力也讓投資人願擲高價入手，穩定收租兼養地，以長期持有來換取增值性。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，一般能創下高租金的店面，多具備「坪數大」、「地段優」、「結市生財」等優勢，除了店面本身條件佳，面臨主要路段、角窗店、商圈聚客力佳等，買氣帶旺財氣，都讓店面更具身價，而像這些自帶人氣的知名品牌，不論店面開在哪，朝聖人潮就去哪，名店進駐後，也勢必更加帶動周邊整體商機與價值。