台中商用不動產前景俏 趙正義提點3道曙光

綠色經濟當道，台灣不動產業該如何應對？仲量聯行執行主席趙正義今（8）日在台中分享「綠色經濟下的不動產契機」時指出，台中具備國際化都市條件，他尤其看好台中商用不動產市場的發展潛力，仲量聯行甚至評估在台中設立辦公室的可行性；同時，他也提點「三道曙光」，包括軌道經濟、綠建築、不動產科技，將成為不動產業未來的投資布局重點。

台中市建築經營協會6月份大師講座，邀請到仲量聯行執行主席趙正義暢談房市轉變。趙正義認為，2023年全球經濟面對挑戰，在國際情勢下歐美經濟成長率往下走，反觀亞太區將成為重要的成長引擎；股市震盪多變，不動產投資相對安全、也是資金的避風港，尤其景氣不佳時，商用不動產具有穩定收益。

不過，造價高漲加上課徵碳稅，綠色經濟當道下，台灣不動產業要如何突破？趙正義提點「三道曙光」，其中「軌道經濟」，由北到南的整個城市策略，以捷運為導向開發，將成為各區都市計畫中最重要的一點，「捷運站點周邊可以高強度開發，車站就是生活中心，可以打造更好的生活環境，未來採多核心發展，到站就到家，減少民眾開車上路，這就是綠色經濟。」

其次則是「綠建築」，趙正義說，即便開發商成本增加，但從全球綠建築商辦的租金效益來看，溢價率平均多出30％，以台北市為例，大概增加10～15％、新加坡約8～10％，加上淨零排碳議題，綠建築已成為未來趨勢，「如果沒有綠建築，將吸引不到外商來投資！」

最後則是「不動產科技」，在成本全數上漲及銀色海嘯（中高齡人口增加）影響下，缺工議題無解，未來只能仰賴提高生產效能，來降低生產成本。趙正義說，目前不動產尚未全面轉型，這也是未來很好的行銷工具，但需要時間，仲量聯行已投資1億美元作為新創投資。

台中市建築經營協會理事長連智民表示，趙正義主席致力推廣不動產與城市國際化以及ESG發展，對於推動公平永續的城市經營環境具有卓著的貢獻，也因他對產業界熟捻，專長於土地開發策略規劃、投資財務分析、都市更新、聯合開發、BOT規劃及不動產招商引資等，經常扮演企業領袖與政府重大投資規劃決策諮詢的角色，他精闢的分享，相信能帶給會員不同面向的思考。

趙正義擁有美國威斯康辛大學都市及區域規劃碩士學歷，具有中華民國不動產估價師及不動產經紀人執照，他經常擔任中央及地方政府之諮詢委員，以及公私部門不動產講師，目前並擔任台北、桃園及高雄等市政府促進民間參與公共建設推動委員、高雄市都市更新審議委員、台灣軌道經濟發展協會常務理事等職。

趙正義自1989年回國加入仲量聯行，從研究員做起到擔任17年的總經理，已有34年的不動產顧問經驗。值得一提的是，趙正義參與眾多政府及民間大型不動產開發案，知名個案如台北雙子星開發案市府招商總顧問、高雄特貿三公辦都更案招商總顧問、台灣高速鐵路土地開發總顧問、台北101大樓、台北巨蛋體育園區、桃園航空貨運園區、南港世貿展覽館、南港車站大樓BOT等大型開發顧問與招商經驗，長期協助國內外企業與政府部門擬定正確的不動產投資決策、營造公平透明的招商機制，成功推動落實諸多重大城市建設，高度的專業與道德信譽廣受各界肯定與推崇。

也正因為其豐富的學經歷與專業背景，趙正義今日在「大師講座」中暢談全球與台灣不動產市場展望，特別是疫後全球城市的發展走勢；此外，大眾關注綠色經濟下的不動產業該如何應對，他也犀利提出「三道曙光」，最後，他更將聚焦台中這座城市，國際城市潛能與不動產契機等進行深度剖析。

生產力建設董事長張芳民表示，一個城市的進步從都市更新、聯合開發、BOT規劃及不動產招商引資等面向都能看出未來趨勢，台中有好的地段與交通網、也即將有地標型建築（200公尺以上摩天大樓），也有文化古蹟底蘊；科技部分中部精密機械、光學、航太、自行車產業等都是國際頂尖；最後永續發展議題，台中也是台灣最領先的都市。

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