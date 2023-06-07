平均地權條例上路後 謝坤成:這產品最保值

隨著平均地權條例修正案預計7月1日上路，中華民國不動產代銷公會聯合會理事長謝坤成認為，房地產將進入史上最大分水嶺，預期7月之後，房市將回歸自住剛需基本面，建議首購族與換屋族，未來35～40坪3房產品最適居、也最保值；此外，建商推出優付方案的產品也是首選，「拿出來的資金少，更有機會挑選好區段與好產品。」

謝坤成進一步指出，過去幾年台中房市投資風氣強，2房產品因總價低、轉手容易、資金回收快，成為預售市場新寵，「最誇張的案例是，同一個物件在成屋前已被轉手七次！」有鑒於當時投資氛圍濃厚，2房產品不只投資客搶購，就連建商也因銷售速度考量而搶推案，造成20來坪的2房投資型產品充斥市場。

根據元宏不動產加值服務平台資料顯示，房市利空已逐漸頓化，台中預售屋轉售待售量已從去年12月的7,507戶降至6,523戶，其中，2房預售屋換約待售量達2,714戶，占比約41.6％，顯示2房預售屋市場已出現賣壓。

謝坤成說，目前房市氛圍已不利於短期投資，加上內政部日前說明預售屋及新建成屋換約審核時表示，「如因發生不可預期的重大變故而確有轉售的必要者，否則民眾簽約繳款後不得轉售」，意味著房地產新時代即將來臨。

謝坤成認為，平均地權條例為房地產市場分水嶺，換約轉售、團購炒作，7月之後都將成為過去式，接下來房市將回歸剛需基本面，符合自住需求、或是長期置產收租型產品，將是保值與增值的關鍵。

其中，較為適居的35～40坪3房產品將是不敗物件，無論對首購或換屋族來說，3房產品因為空間舒適、好規劃，同時還能滿足家庭成員的需求，因此未來出現轉手需求時，更能受到自住客的青睞。謝坤成以過去經驗來說，長期持有3房產品，轉售獲利通常較2房來的好。

謝坤成強調，目前市況已轉變，7月以後投資客勢必會暫時退場，並由自住客、換屋族接棒，因此投資房產需從自住客、換屋族的角度出發，挑選上不妨從建商的品牌、規劃、地段做比較，如鄰近重大建設、符合自住客居住空間的物件，均是抗跌保值的關鍵。

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