購屋有三高 有殼蝸牛壓力大

購屋族房價、房貸、利率「三高」使購屋壓力居高不下，根據聯徵中心統計，今年第一季平均房價1,267萬元、平均房貸906萬元，雙創歷史新高，二者比起14年前翻漲一倍；此外，平均房貸利率亦為30季以來新高，顯示民眾購屋壓力仍居高不下。

統計顯示，2009年時平均房價為636萬元，平均每件房貸授信金額為431萬元；不過，今年第一季平均房價已大漲至1267萬元，平均房貸也達906萬元，相比2009年，房價上漲了99％，房貸金額增加了110％。

另外平均房貸利率則是自2016年以來再度突破2％，如果考量今年第一季底再升息半碼，本季房貸利率恐怕會接近2.2％，寫下聯徵中心2009年統計以來新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房價居高不下，購屋人只能透過買小、買舊、買遠，並且延長至30年期房貸等方式減壓，使得近年小坪數、低總價、平價區段的房市躍升交易主流。

尤其購屋總價在8年前突破千萬後，最近更是連續五季突破1,200萬元；另房貸金額也因房價上漲及銀行核貸成數提高而一路增加，較2009年大增475萬元，房貸增加幅度更甚於房價；至於房貸利率，在去年開始央行連續五次升息後，從最低1.46％，如今已上升至2.07％，購屋人壓力更顯沉重。

以30年期房貸、利率2.07％本息平均攤還試算，貸款906萬元下每個月房貸負擔為3.38萬元，加上物價上漲與家庭日常開銷等因素，不僅購屋自備門檻大幅提高，每月支出亦日益沉重。

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