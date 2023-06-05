老字號電影院「新民生戲院」7月公開標售

台北市老字號民生社區的電影院「新民生戲院」，即將在7月公開標售。

高力國際今（5）日表示，高力國際受託標售位於民生社區的「新民生戲院」及店面不動產，位於著名民生社區商圈，居民消費力強，且長期以來素有就近消費習慣，形成知名餐飲、服飾店群聚的商圈，像富錦樹等知名店家甚至吸引跨區消費者慕名而來。

「新民生戲院」為民生社區老字號的社區型影城，2012年經改裝後重新開幕，提供在地居民便利且舒適的首輪院線片觀影場所。

高力國際董事總經理劉學龍表示，儘管連鎖影城為當今主流，台北市仍有多家長青的社區型影城，因地利之便，長期滿足在地居民就近觀影需求，如梅花戲院、總督影城、哈拉影城、百老匯影城等，大多經過重新裝修、提供與時俱進的環境與設備，消費者黏著度高。

劉學龍表示，近年時有老字號戲院停業的新聞，其大多因裝修或設備老舊，或因單點經營的影城較難發揮綜效而選擇歇業，至於本案因是2012年重新改裝開幕，裝修狀況還不錯，建物挑高的空間相對稀有，未來改變用途的彈性也大，戲院廳內挑高六米五，總共397坪，另外有七個車位，每坪標售底價約48萬多元、合理實惠，除適合投資收租、也適合連鎖業者布局。

高力國際表示，本次標售標的除影城外，另有樓下的大面寬鑽石店面，由知名連鎖業者穩定承租，且長期也具改建潛力，兼具租金收益及未來都更效益，詢問度也很高。

高力國際表示，此次標售的不動產，坐落於民生社區商圈，為新光民生廣場華廈店面及影城物業，週遭商業及生活機能極佳，居民消費能力強，為自用收租優質標的。

另外，店面臨路面寬達26公尺，具高曝光效益，現由知名品牌長期承租擁穩定收益，為傳家好資產。

此外，稀有影城標的釋出，小而美兩廳戲院，現有穩定租約。建物挑高空間使用彈性大。