﻿青埔高鐵地上權簽約 臻鼎砸50億蓋總部

農田水利署位桃園青埔高鐵站前蛋黃區2,835坪70年地上權案今年簽約，得標者台商回流的PCB龍頭臻鼎預計投入50億元，興建約1.4萬坪新綠能智慧建築總部大樓，將日前深圳建廠經驗大樓經驗複製回台灣，該案亦挹注農田水利作業基金15億，招商顧問戴德梁行總經理顏炳立表示，未來三年不動產市場主題就是「緩跌、量縮」，但好的蛋黃區土地資源不會寂寞，台灣的土地只有價格緩下來休息，要跌機會不大。

顏炳立表示，不動產的量要觀察商業、工業、住宅土地的成交量，市場雖然比較冷下來，土地標售也沒以前那麼熱，但仍然會決標，表示好的土地有人要。從軌道經驗學的角度來看高鐵站區，南港「世界明珠」辦公室要每坪145萬元，板橋要8字頭，但青埔還不到5字頭，而桃園中壢泰豐土地賣掉了、航空城要起飛，中壢工業區土地更從以前每坪6,000多元，現在要每坪30多萬元，蛋黃區土地資源不會寂寞。

得標的臻鼎為連續六年全球PCB龍頭，返台投資興建總部落腳青埔，臻鼎董事長沈慶芳表示，自己是桃園大溪人，然而臻鼎在大陸有6個工廠占地143公頃，台灣卻沒有合適的土地，PCB是桃園的最大製造業，全台僅次於半導體和石化的產業，桃園PCB產值占全球28.8%％、占台灣83.5％，桃園平均PCB廠齡達30年。

沈慶芳表示，這次標下這塊土地，一來是能從過去在海外流浪、因為2020年疫情才有機會回到甜美的故鄉，陸續取得觀音、南科路竹土地；二來也希望能以環保設計改變，過去大家對PCB產業高汙染的認知；且將總部設在高鐵旁設總部大樓，也能做為培養人人才的搖籃和產業鏈合作的基地。

這件地上權案也是農田水利會改制、納入農水署的首件大型資產活化案，農水署表示，自二年前全國17個農田水利會納入公務體系後，也針對非事業用不動產透過參與都市更新、市地重劃、自行開發、合建、設地地上權等方式推動資產活化，以該案來說，將挹注農田水利作業基金包含權利金及土地租金15億元以上。

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