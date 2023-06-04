代銷龍頭交鋒 土城永寧站3大案進場比拚

新北土城近期推案相當熱鬧，其中捷運永寧站周邊三大案總銷金額高達300億元，更成為市場指標；值得注意的是，三大案當中有二案分別是海悅及甲山林建設，兩大代銷龍頭正面交鋒，試圖在不景氣下殺出血路。

根據住展雜誌統計，土城第二季新案供給增加逾千戶量體，又以捷運永寧站周邊三大案最受矚目，包括甲山林建設「金城帝寶1號」、「金城帝寶2號」，國美、德杰建設的「美德市」，上市公司皇翔建設「皇翔MRT」，三大案合計總銷約300億元。

其中，「皇翔MRT」率先登場，樓層規劃為三棟地上20層、地下5層建築，共有356戶住家，10戶店面，目前實價登錄已有70筆交易資訊，平均成交單價56.7萬元。

根據住展調查，「皇翔MRT」5月中旬周來客數約40~45組，低總價小單位戶別銷況順遂，12坪套房已完售，全案銷售率約二成，現階段主力為20～32坪2～2+1房，預計最快明年第二季可交屋。

國美、德杰建設的「美德市」也剛公開，屬合建案，規劃二棟，總戶數288戶住家，為23～37坪2～3房格局，樓高3米4，單層八併設計，每坪開價58~63萬元。

「美德市」建商當中也有海悅建設，該案即由代銷龍頭海悅機構的好漾廣告負責銷售；住展調查，該案潛銷期已醞釀不少客戶，詢問度高，周來客數約70~80組，其中二房戶別反映尤佳。

最後壓軸的則是甲山林建設「金城帝寶1號」、「金城帝寶2號」，標榜區段最大基地開發案，前者規劃182戶住家，為16～35坪1～3房格局，單層14併設計；後者規劃三棟，總戶數577戶（含10戶店面），為20～38坪2～3房格局，單層九併設計。

住展雜誌表示，「金城帝寶1號」接待中心正搭建中，預計6月正式公開，目前設臨時接待中心，與「金城帝寶2號」聯銷，目前周來客數約50~60組。

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