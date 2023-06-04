公寓台北最吃香 房貸利率較台中低0.17%

據最新聯徵中心資料顯示，北市30年以上公寓，去年第四季共申請房貸1024筆，相當於桃園、台中、台南與高雄四個都會區的總和，顯見雙北公寓產品仍有相當市場，但跨出雙北市公寓產品就並非市場主流，電梯、透天反而是市場的主要產品，也因為雙北公寓需求穩健，銀行評估放貸也給予不錯的條件，統計台北市的公寓去年第四季平均房貸利率1.95%，比其他都會區低了0.07%~0.17%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市平均屋齡老舊，精華區內有許多公寓產品，銀行評估北市的老舊公寓產品，因為土地相對值錢，市場上的流通性也相當好，因此相較於其他都會區，銀行多願意給予更好的貸款條件，尤其公寓型產品的坪數實在，即使北市公寓屋齡動輒超過3、40年，但仍可吸引消費者的目光，短期自用坪數實在，長期精華地段且土地持分較大的公寓，仍是有可能拚一下改建的機會。

統計顯示，去年第四季30年以上的公寓，北市貸款條件最佳，房貸利率僅1.95%，平均銀行的鑑估價格約1663萬元，在台北市想要買一間標準品房屋的代價不小，不過北市公寓的貸款成數並未特別突出，貸款的中位數約77%。其他都會區雖然貸款利率較高，不過因為買方多為首購，且購屋房價僅北市的1/3~1/4，因此貸款成數中位數有些都接近79%，但跨出雙北市以外，公寓就不屬於購屋主流。

曾敬德表示，購屋公寓時民眾可以多留意有無海砂屋等問題，而公寓從更新水電翻修等也是一大筆預算，雙北以外民眾可以評估老屋裝修還是買新屋划算。

（時報資訊 郭鴻慧）

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