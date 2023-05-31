買賣雙方價格拉鋸戰 5月房仲交易月減1成

房價居高不下，買賣雙方對價格認知的差距未見縮小，房市交易量持續低迷，各大房仲業者5月門市交易量普遍較4月衰退1成，不過房仲業者也發現，受到平均地權條例即將上路影響，高資產族先行布局，如總價5千萬以上產品、以及中高總價透天別墅、小型建地交易出現增溫。

根據各房仲業者公布5月門市交易量顯示，永慶房產集團月減10％、年增6％，中信房屋月減1.5％、年減9.8％，台灣房屋月減1.7％、年增6.3％，整體來說，房仲業者門市交易量在今年以來連續三個月正長後，再度出現首次衰退。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年農曆年後房市氛圍有好轉跡象，加上平均地權條例修法政策衝擊淡化，自住買盤進場轉趨積極，不過也因近期外資回流、台股大漲，增加屋主對後市的信心，雖不至於漫天開價，但也不願讓價出售，然而買方仍期待房價下跌，雖然看屋意願並沒明顯縮減，不過付斡已不如3、4月積極，買賣雙方價格拉鋸戰，使5月交易明顯量縮。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，5月台股一度上漲近千點，有助於房市信心維持穩定，5月房市仍是自用當道，每10間房屋交易就有3間總價落在1,000～1,500萬元。

值得注意的是，平均地權條例7月即將上路，對於私法人購置住宅將有嚴格限制，政策上路前，市場已出現一波高總價交易小熱潮，不過一旦政策上路後，高總價市場可能會因為提前購買，而出現短期降溫跡象。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，隨著平均地權條例修法7月上路，市場資金出現轉移，不少法人著眼中小型土地和商辦等商用地產，尤其是桃園、台南等區域，建地需求相當熱絡，且市場上中高總價的透天和別墅的交易也增溫，顯見高資產族在新政策上路前，已經先行因應和布局。

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