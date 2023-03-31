台中Q1推案量破千億 科技業購屋占六成

科技族群成為台中新推案的人口紅利！鄉林集團董事長、商總主席賴正鎰31日表示，「平均地權條例修正案」施行細則尚未出爐，央行又連五升息房貸利率破2％，這對緩慢回溫的房市，還是會有衝擊，但台中市3月新推案出爐後，累計今年第一季總金額仍破千億元，主要購屋客層，約有六成都是科技族群。

他認為，這可能與科技族群人口紅利，帶來的高購屋需求，及房價推升總價等兩大因素有關。

台中今年前二個月建物買賣移轉棟數，雖年減25％，但今年前二個月預售推案量約700億元，微幅年增。賴正鎰還說，今年以來，仍未見到營建業缺人力，和原物料漲價等情況，獲得紓解。

尤其，全球物價仍在波動當中，建材價格更是漲跌互見，像是鋼筋與水泥價格，仍是上揚，部分地主已沒有像先前那麼堅持價格，態度比較鬆口，但土地價格仍居高點，房價短期仍不會修正回落。

正當政府「平均地權條例」修正案通過後的同時，美國聯準會暗示升息到今年，已到最末段，對整體房市應是利空出盡，從3月這波最新的升息幅度，可略窺一二。

賴正鎰相信房市正在逐漸回歸基本面。目前進場買房的人，主要是擔心通膨壓力或有購屋需求的族群，仍會選擇適合自己的產品進場，以科技族群而言，多數是外地到台中工作的年輕人，對置產需求相當大。

根據中科管理局統計資料顯示，截至今年2月底止，中科從業人員，包括台中、后里、虎尾、二林及中興園區在內達5萬6,185人。其中，台中園區占4萬1,223人，高於去年12月底的3萬9,172人，等於每個月增加員工數逾千人。

台積電擴建2奈米晶圓廠，落腳中科園區二期，預計2025年量產，搭配捷運藍線即將動工，在重大建設加持與房市人口紅利撐盤，建商正摩拳擦掌準備下半年推案作業 。

鄉林不動產研究室指出，鄰近中科台中園區的西屯區，及大雅、沙鹿，及龍井等四個行政區，受惠科技族群的購屋超強買氣，近幾年一直是建商推案重鎮。

尤其是園區所在的西屯區，一直都是僅次於北屯區之外的第二個推案最集中區域，去年台中市全年含車位的房地交易申報實價登錄資料顯示，全市29個行政區實價登錄交易量，共1萬0,973件。其中，北屯區2,161件，及西屯區2,082件，這二大行政區加總推案規模，占全市預售推案量的39％。

依內政部核發建照資料，從2020年～2022年，台中市每年申請建照戶數都維持在3萬戶以上，居全台之冠，平均每一季預售新推案戶數約7,500戶，但台中市今年元月建照核發為1,549戶，年增8％。

根據市調資料推估，台中市今年前二個月預售推案總銷近700億元，年增約3％，若連同三月的推案量，預估將突破千億元，主要購屋客層，約有六成都是科技族群。

至於科技族與白領高管喜歡哪些建築設計與生活品味？鄉林建設副總經理方偉民表示，西屯區台灣大道上的「鄉林皇居」，及西區「鄉林夏都」屋齡都已超過10幾年，但月租金高達15萬元，是台中市的「Top1」。

這些社區住戶約有三成是科技族群，及外商的白領高管，研判科技族群購屋的習慣，包括性價比、地段交通便利、建商品牌與社區休閒機能，都是他們出手購屋的四大元素。

方偉民也透露，酒店式管理的社區秘書服務及餐飲，且休閒生活多元化，都是科技族群認為最想要的社區公設項目。

科技族群上班時間長，沒有空閒時間，處理生活瑣事，社區秘書可協助很多生活事務；此外，科技族年青人也偏愛會館式公設，健身房、KTV等休閒室，及餐食供應的社區餐廳，都是預約使用率相當高的公設項目。

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