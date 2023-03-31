僵局未解 3月房仲交易銷售期增加1個月

雖然房市利空淡化、農曆年後買氣回籠，房仲業3月門市交易量較2月普遍回升3成，不過與去年同期相較仍減少1至2成，議價空間雖未進一步放大，不過房屋銷售明顯趨緩，比去年增加1個月左右，業者指出，如果買賣雙方的價格僵局未有突破，今年量縮態勢已確立。

根據各房仲業者自結3月門市交易狀況，永慶房產集團月增31%、年減15%，中信房屋月增27%、年減16%，台灣房屋月增24%、年減6%，多數房仲業者在今年3月以來交易量多呈逐月回溫，不過比起去年同期交投熱絡的交易量，仍還有一段差距。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近期台股高檔震盪，加上平均地權條例修法通過，房市政策不確定性解除，政策衝擊淡化，讓房市回歸供需基本面，尤其3月進入房市交易旺季，自住、長期置產投資需求陸續出籠，3月看屋量比2月成長1成，首購、換屋或長期置產需求都有增加的跡象，在央行連續升息下，購買實質資產才能讓財富保值，近期資產客戶逐漸歸隊，尤其青睞地段優質的房產，帶動中高總價產品交易回溫。

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，3月房市仍是自用當道，總價1,500～2,000萬元的房屋成交的狀況相對熱絡，下半年積壓不少遞延買盤，農曆年後已有溫和回流，買方一方面對房價與連續升息有點猶豫，另一方面面對通膨也有新台幣愈來愈薄的預期，兩者拉鋸下，成交速度明顯放緩，房屋流通的天數比去年同期增加近1個月的時間。

中信房屋總經理張世宗表示，今年貨幣政策恐將持續緊縮，依靠投資買房獲得高投報的黃金時代已經遠去，現在是自住客進場的時機點，除了有機會買到以往搶不到手的好物件，賣方也逐步鬆動讓利，議價空間加大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，量增最多的新竹、桃園，除了小宅交易熱絡，今年也出現許多高總價的住宅交易，顯示剛性需求的首購和換屋型的購屋規劃不因升息停擺，高資產客群更加謹慎配置資產蛋黃區需求大，保值性高，今年交易主力還是機能佳的中古住宅，或老商辦較能吸引目光。

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