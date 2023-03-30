加速興建社宅 林右昌：明年底達12.3萬戶

內政部長林右昌今（30）日赴立法院提出「高房價民怨下政府加速興建社會住宅進度及平均地權條例修正後其抑制房價之住宅政策相關配套措施」報告。

總統蔡英文上任以來推動的各項居住正義政策，均已有所落實，並獲得相當成果。首先，在社會住宅推動狀況上，林右昌表示，依行政院核定「社會住宅興辦計畫」積極興辦社宅自2017年行政院核定社會住宅興辦計畫，截至目前（2023年2月底）

，直接興建社會住宅已達成超過7.2萬戶，包租代管社會住宅累計媒合6.1萬戶，合計已超過13.3萬戶，較計畫推動前2016年1.5萬戶，大幅成長11.8萬戶，刻正按照社會住宅推動進度興辦，相對各 國近百年社會住宅的推動，我國推動成長快速。

中央加速支持地方興建社會住宅地方政府近2年增加4,348戶社宅，中央興建社宅則從2020年底的 4,435戶，在3年內興建數量快速成長，去年已累積興辦3萬491戶，遍及全台20縣市（含澎湖），完成「社宅環島」里程碑。今年馬祖與金門也將開辦，將可達成全國22縣市均有社會住宅的成果，預計可增加2萬戶。

林右昌也指出，地方政府辦理包租代管執行瓶頸，需配合調整 地方政府在人力不足，且組織架構上無法統合執行 計畫之專業，導致可執行之量能有限，故開辦戶數規模較小。內政部已調升補助地方政府之業務處理費額度， 並協請地方政府增加人力，同步累積執行經驗，提升管理專業及效能。

第2期計畫起增加由行政法人國家住宅及都市更新中心辦理公會版，由較具執行彈性之行政法人協同六都租賃住宅服務商業同業公會加入辦理，以擴大執行量能及加速作業管理流程，強化計畫執行效益。 內政部持續推升全國社宅供給總量，以推動社會投資。

內政部將持續盤點國公有低度利用房地，與各部會機 關整合利用國有土地，以取得社宅用地，預估在2024年底，中央與地方興建社宅總量可累計達成12.3萬戶目標。社會住宅包租代管計畫已達每季新增7,000戶成果， 未來將持續擴大包租代管4.0執行與媒合量能，以每季 增加1萬戶為目標。 推動社會住宅不僅讓民眾可以安居樂業，更有助國 家社會及經濟發展，同時也提升整體的生活品質，是一種社會投資，需要全體國民的支持，而社會住宅這6年的推動，民眾逐漸認識其價值，除提供鄰里環境改造的機會，也整體提升當地居民的居住品質。

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