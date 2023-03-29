「亞昕一緻」動工 亞昕持續在台中購地

台中14期「亞昕一緻」動工 亞昕董座：持續布局14期

「林口王」亞昕（5213）集團深耕台中市北屯區14期重劃區，首案「亞昕一緒」將於今年第四季完工，是14期首個交屋案；已動工的「亞昕一沐」預計2025第一季交屋；今年首發案、總銷35億元的「亞昕一緻」第一季正式公開，今（29）日開工動土！

亞昕集團董事長姚連地表示，看好台中房地產市場，尤其14期屬於低密度開發，加上公園綠地多，是很適合生活的環境，亞昕將持續在14期購地布局！

挾台中40年來最大開發規模，加上漢神洲際購物中心、交通與公共建設挹注優勢，近年中台灣房市一線戰區就是14期重劃區，除市中心少見的低密度、高綠覆街廓，更以ㄇ字形包覆11期完熟生活圈，是少數無須等待機能熟成的新興重劃區，其中又以鄰近北崇德生活圈的「文教宜居區」仁平段最受矚目。

以水湳生態公園為起點的2萬坪綠帶、70％超高綠覆稱冠，14期擁有最多公園的「仁平段」，三步一綠地、五步一公園的優越環境，轉身沿梅川東路接軌文心路、大連路接軌崇德路，方圓五公里內匯集大連、昌平、崇德、文心四大商圈，異國美食、巷弄小吃、精品旗艦雲集，不僅是14期緊鄰崇德生活圈範圍最大vs.面積最廣的區段，也是匯集最多頂尖國際學校的明星學區。

位於原有市區與14期新重劃區交會處，360度享有繁華綠謐，14期仁平段更以「低密度中的低密度」特質，吸引眾多一線品牌搶進插旗，除已完銷的國泰（2501）建設、雙橡園新案外，更有北台灣建商如亞昕集團、新美齊（2442）集團，知名品牌精銳建設、惠宇建設、順天（5525）建設，看好「仁平段」的高潛力搶進布局，儼然是台中下個新興豪宅聚落。

姚連地表示，政府大動作打房，高房價效應持續，自住型買方除了配備規劃外，更希望選擇可長期滿足需求的房型，空間使用彈性高、又符合客層總價需求的三房產品更立於不敗之地。

除了區域稀有的35～39坪三房適居規劃，因應後疫時代健康概念抬頭，「亞昕一緻」全棟標配德國BWT淨水軟水系統、瑞典排水吸氣閥、無接觸防疫電梯等新興建材設備。

亞昕集團2022年受惠「昕悅灣」、「柏克萊公園」等新成屋銷售業績挹注，合併營收29.34億元，稅前盈餘2.53億元，稅後純益2.68億元，EPS0.67元。

展望2023年，亞昕董事長姚連地表示，今年在新北林口、台中北區、苗栗頭份等將推出預售案，總銷金額約達250億元！

此外，亞昕今年預計將有五筆新案陸續完工，包括新北市林口總銷34億元的「昕聯心」 ，台北市大同區50億元的先建後售案「亞昕華威」、桃園24億元「向陽」、苗栗20億元「昕見築」及台中12億元「一緒」等，合計總銷百億以上，今年的營收翻倍增長可期！

姚連地強調，若在建中的工程進度如期，亞昕預期自2023年起至2026年之間，將邁入交屋入帳高峰期，預期每年入帳金額可破百億元。