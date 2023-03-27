前二月房市 五年同期最冷

房市冷冰冰，今年房市交易熱度倒退到五年前，據內政部公布最新統計，今年前二月全台建物買賣移轉僅6.49萬棟、年減16％，且為近五年來同期最低量，今年以來的房市交易量能，回到2018年的水準。

去年房市交易量在下半年急凍下，出現自2016年以來連續成長後的首次衰退，今年以來延續去年的低迷，以前二月買賣移轉棟數和過去同期相比，不僅比起景氣熱絡的2021、2022年低了15％左右，甚至也不如房市景氣快速爬升階段的2019、2020年。

房地產業者預期，在打炒房政策抑制預售市場、投資買盤幾乎全面退散，加上房價高點、升息使持有房屋成本提升下，經濟前景不明，若房價沒有明顯下跌，今年後續交易量難以擴大，恐怕將會跌破29萬棟，將是連續第二年的衰退。

以各縣市來看，全台22縣市前二月買賣移轉棟數有16個縣市呈現衰退，其中13個縣市衰退逾1成，新竹縣、基隆市年衰退幅度均逾3成，僅在雲林縣、嘉義市等市場規模較小的縣市有微幅成長。交易規模最大的六都直轄市，除了台北市衰退2％以外，其餘五都衰退均在14％以上。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，目前價格在歷史新高、但買賣移轉棟數量縮，反映買方追價乏力，對於房價信心度下滑，不過農曆春節後去年下半年的遞延買盤有回籠趨勢。去年上半年賣賣移轉動能仍相對強勁，預料下半年的買賣移轉才較有機會轉為年增率持平左右，房市雖步入修正循環，但短期內修正幅度仍有限，左右價格的關鍵還是在建商身上。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，升息、打炒房政等諸多利空衝擊下，今年房價已不再上漲，交易量能更是明顯冷卻，多數購屋族對進場保守觀望，空屋率高的區域、開價未適時修正的物件，成交時間都會明顯拉長。

延伸閱讀

升息壓力大…雙貸族也縮手

快崩盤! 商用、土地Q1買氣砍半

供過於求 商辦年底空置率恐站上7％

中低薪房貸補貼 6月開放申請