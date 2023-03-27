高鐵桃捷雙鐵助攻 青埔捷運宅2年漲近4成

雙北地區房價高不可攀，讓桃園機場捷運周遭的住宅，成為北部「尚可負擔的捷運宅」，樂屋網統計近2年，桃園機場捷運周遭住宅價格，結果發現，坐落於青埔的A17領航站周遭大樓與華廈價格成長最多，讓青埔成為桃園機場捷運通車6年來的最大贏家。

近期隨著國內防疫措施逐步鬆綁，出入境人口增加，桃園機場捷運（以下稱桃捷）的旅運人次也逐漸回升。據桃捷公司統計，桃捷去年初旅運量每月僅100萬人次，但到了今年初，旅運量已呈現翻倍成長，今年1月出站有214萬人次，2月出站也有209萬人次。

旅客逐漸回流，周遭住宅行情同樣看俏，樂屋網統計近2年桃捷全線站點周遭500公尺大樓與華廈的行情變化，結果發現，A17領航站漲幅達3成7最高，其次為A2三重站和A7體育大學站，漲幅分別為2成和1成8。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，A17領航站坐落於高鐵桃園車站特定區，也就是俗稱的青埔地區，緊鄰A18桃園高鐵站，擁高鐵、桃捷雙鐵優勢，北往台北，南至新竹都可劃入「高鐵一日生活圈」。雖然一度歷經房價下修，但隨著百貨、飯店、影城、水族館等重大建設逐步開花結果，吸引許多人潮消費，當地房價也明顯反彈回升。

洪安怡說，A2三重站是除了台北車站外，桃捷唯一與北捷重疊的站點，出口也在同一處，雙捷運交會的魅力，也讓三重站周遭房市受到矚目，周遭待售的小華廈雖然不多，但一直保持穩定的詢問度，加上「玫如CITY」、「家泰豐和」等新建案帶動，致使住宅價格向上攀升。

至於A7體育大學站，洪安怡指出，該區雖位處桃園市，但緊鄰新北林口，搭乘桃捷僅25分鐘可抵達台北車站，近年推出的大批新建案，產品定位符合主流市場需求，2房總價有機會壓在1,000萬元以內，精準鎖定小資族群，不少鄰近城鎮的買方跨區至此購屋，新建案已上看4字頭。

洪安怡說，「脫北者」外溢購屋的行為，帶動衛星城市房價起飛，不過目前房市趨冷，部分「房價衝過頭」的區域，有可能進行短期盤整，建議入場前還是要先觀察，多查詢鄰近確保自身需求並衡量資金狀況，切莫追高，才能買到一間合適的住家。

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