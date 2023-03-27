平均地權條例通過 勤業眾信:要注意這點

為打擊炒房、健全房市交易秩序，立法院修正過過《平均地權條例》，勤業眾信聯合會計師事務所資深會計師陳建宏表示，本次修法需特別注意的是未來私法人購買住宅的限制。

陳建宏指出，過去個人常會透過法人購屋主係因透由法人購屋可享有一些優勢和便利性，例如不動產標的價值較高者，單憑一人較無法集中足夠資金來購買，而法人可集合不同股東之資金參與共同投資，資金相對較個人容易集中；另房屋貸款利息、房屋稅、地價稅、水電費等費用均可列為法人費用，相較之下能節省一些稅費。又個人也常因考慮到管理的便利性以及未來家族傳承的需求而以法人名義購屋。

就現況而言，由於法人購屋的情形越來越普遍，為避免現行法規對法人購置住宅無相關限制規範，使住宅淪為投資炒作標的，因此，修法新增相關法令規定，私法人若要買供住宅使用之房屋需要經過中央主管機關許可；因為法人購屋原則上應有其業務用途，無「居住」需求，因此，未來購買住宅將需要有其取得之必要性及正當性。

陳建宏因此提醒，未來個人或以法人名義有購屋需求時所需考慮的面向又更多了，除應審慎提前進行購屋計畫評估外，並建議亦需諮詢專家以通盤考慮自身的實際需求、資金運用情形、投資策略、稅務影響等，以作全面性的綜合評估，來因應《平均地權條例》修法所帶來的影響及衝擊。

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