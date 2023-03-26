房市329檔 建商促銷應戰

房市329檔期在央行宣布升息中登場，面臨營建成本推升、及4月電價調漲可能產生的通膨加劇，建商採減量、固價、求清倉的策略，積極衝一波買氣，近期預售屋或新成屋舉辦促銷活動的愈來愈多，連上市建商「EPS王」華固建設也加入，為歷年所罕見。

今年329檔期的起手式，就是促銷戰開打，品牌效益強大的華固建設位於新北新莊的建案「華固一莊」，祭出簽約送家電、賞屋抽好禮的促銷活動，至4月底前賞屋參觀即可參加iPhone 14 Pro Max等抽獎。

華固總經理洪嘉昇表示，此次舉辦抽獎活動，只是行銷手法而已，增加臨時演員，讓現場熱鬧氣氛，有些客戶並非來買房、可能只是來領小禮品，不過對於真正有誠意購屋的自住客，還是小開心，目前詢問度高，累計銷售率已接近50％。

營建股「營收王」興富發，同步在北中南建案推出優惠付款方案，挾著自有資金雄厚的優勢，搭配公司貸款，強力吸客。上櫃建商新潤在桃園蘆竹的建案「新潤麗蒔」，祭出首付48萬元起、工程零付款的超殺優惠付款方案，據悉在區域內人氣相對較旺。

桃園建案「築心匯」，祭出賞屋抽獎Dyson吸塵器，首付58萬元起、結構工程0付款，也吸引不少年輕首購客戶青睞。

《住展雜誌》企研室經理成采錡表示，房市促銷活動自2月以來，明顯增加，包括簽約送家電、購屋送六位數獎金（折現金）等，舉辦這類促銷活動的新案比重，已從去年12月的不到一成拉高至25％，顯示房市已進入買賣雙方價格攻防戰。

成采錡表示，目前整體看來，以新北、桃園地區較常見有建案舉辦活動，從來人、成交表現來看，有舉辦活動的建案，回籠客高於同區建案3至5成，連帶推升來人量表現。之前有建案會在假日舉辦公開抽獎活動，把已購客都找回來，除了要衝高當周來人量，也期待已購客可以介紹親朋好友來買。

成采錡分析，但目前看下來，北台灣還是以相對低總價的產品，銷售比較順利；至於舉辦促銷活動對於刺激成交量攀升，目前效益尚不明顯，房市買氣能否打開，最終還是要看業者是否「有感降價」，讓買方進一步成交。

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