公股銀房貸最快4/1升息 首購地板價2.06%

央行再升息半碼，牽動放款利率調高、房貸族首當其衝，各公股銀行調整依據不同，非政策性房貸利率調幅0.125個百分點左右，最快4月1日起反映；同時，行庫針對優質首購族地板價將來到2.06%、突破2%大關。

中央銀行23日舉行第1季理監事會議，考量國內物價上漲壓力仍大，為抑制通膨預期心理，央行全體理事一致同意升息半碼（0.125個百分點）。

大型行庫主管指出，反映央行本次升息，市場的房貸利率地板價從1.935%，調高半碼至2.06%，條件涉及首購、房地產區位和信用紀錄等；原則上，第2戶不低於2.35%。

同時，有公股銀行針對第3、4房者，利率水準甚至超過2.625%，大型行庫主管表示，之所以祭出這一高於市場行情的定價策略，就是要阻投資客於門外。

以目前非政策性貸款的首購房貸最低樓地板利率2.06%試算，比起去年升息前的1.31%水準，每新台幣100萬元房貸、30年期，採本息平均攤還法，每個月平均本息將增加約365元，一年增加約4380元。

也就是說，若民眾貸款金額為1000萬元，一年增加利息支出約4萬3860元。

央行23日宣布調升利率後，公股銀行相繼公告調整後的存款牌告利率，並於27日起實施；台灣銀行、第一銀行、合庫銀行、華南銀行、彰化銀行等，具指標意義的1年期定期儲蓄存款機動與固定利率，調高0.125個百分點。

不過，土地銀行1年期定儲存款機動利率，「超額」反映央行這次升息幅度，將調升0.135個百分點；1年期定儲固定利率則是足額調高0.125個百分點。

以指數型房貸來說，利率計算為「指標利率＋加碼利率」，升息將牽動房貸的指標利率調高。

盤點公股行庫非政策性房貸戶，何時開始有感；台企銀4月1日調整指標利率，依據為台銀、合庫銀、土銀、一銀、華銀、彰銀等6間行庫1年期定儲存款「固定利率」的平均數，調幅料為0.125個百分點。

不過，定價基礎以各行庫定儲存款「機動利率」平均數，作為房貸指標利率的公股銀行，舊貸戶利率調幅，可能將略微超過0.125個百分點；新承作方面，考量市場競爭力，最低價仍可落在2.06%。

至於其他行庫房貸利率調整時間，華銀月調日期為每月的7日，土銀月調為10日，合庫銀、一銀生效日為每月的15日，但遇假日將順延至4月17日；彰銀月調生效時間為每月的15日；台銀、兆豐銀行房貸利率反映央行本次升息，落在4月21日；確切利率調幅須待各家行庫於季調、月調時，公布的數字而定。

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