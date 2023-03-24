建商保守 台中329檔期推案量驟減

房市買氣降溫及央行第五度升息等因素干擾下，今年329檔期台中建商推案心態偏向保守，預估總銷金額僅約600億元，與去年同期氣勢如虹的850億元推案量相較，大幅縮水約3成。

但仍有水湳百億大案進場試水溫，今年329推案重心在北屯區，總銷金額突破200億元，尤其是14期重劃區，成為上市櫃建商戰場。

由興富發集團旗下的博元建設投資興建的西屯區水湳經貿園區首案「雍悅一方」，總銷達100億元，每坪開價6字頭起，是今年329檔期最大的單一個案；西屯區單元二預售案「陸府續森」，總戶數76戶、總銷50億元，每坪開價8字頭，創區域單價新高；嘉磐在南屯區七期南側推新案，總銷約50億元。

台中今年329檔期推案熱區當屬北屯區，最大單一個案就是位於北屯機捷特區、豐邑機構的「浩瀚景立方」，總銷達70億元；而北屯14期重劃區更是上市櫃建商的主戰場，據台中市不動產開發公會市調委員會的資料顯示，14期在329檔期將有五個指標新案登場，總銷合計逾130億元。

包括上市建商國泰建設的「國泰美和」，總銷34億元、上櫃建商亞昕集團的「亞昕一緻」33億元、上櫃建商-大城地產與大城建設的悅讀大城-「雲詠」與「築玥」雙建案，總銷合計約32億元、在地品牌建商「惠宇覞山」36億元，每坪開價普遍站上6字頭。

看好台積規劃在中科台中園區二期擴建2奈米新廠，吸引建商爭相在龍井、沙鹿、清水等推新案，指標案總銷合計逾百億元。

如清水區櫻花建設「櫻花市鎮之櫻」，總銷約41億元，總戶數達461戶，是今年329檔期總戶數最多的單一個案；精銳建設在龍井區東海商圈新案，總戶數144戶，總銷35億元，每坪開價5字頭起跳，單價創區域新高；新業建設在沙鹿區「微丘森鄰」預售案，總銷28億元。

西屯區總銷22億元的「允將一著」、烏日高鐵特區總銷15億元的「坤悅夢想+」、太平新光重劃區總銷25億元的「春福康波」、南屯區總銷19億元的「宏台敦旭」等都已陸續進場。

業者表示，平均地權條例即將上路前的房市冷卻期，329檔期勇敢進場者，多是資金雄厚的上市櫃建商或是在地品牌建商，小建商多刻意避開。