買方觀望 2月房貸餘額年增僅5.54％

房市景氣變數四起，中央銀行24日公布2月消費者貸款與建築貸款餘額，其中，購屋房貸餘額達9兆3,884億元，再度墊高歷史水準，且較上月出現回升219億元，但就年增率來看，僅至5.54％，創下2019年7月以來、逾3年半新低。央行官員表示，政府房市管制見效、加上央行升息等因素，買方維持觀望態度，使房市整體氛圍、交易量呈現萎縮。

1月因春節因素影響，房貸餘額罕見下滑「縮水」，終止連69個月的歷史新高紀錄，2月工作天數回歸正常，房貸餘額回升至9兆3,884億元，重新創下歷史水準；但年增率持續接連11個月下滑，已降至5.54％，前低為2019年6月的5.29％。

央行官員表示，房市買方維持觀望態度，從2月六都買賣移轉棟數年增率僅1.1％就看得出，顯示央行去年持續升息、以及各部會推出的房市管制措施都有見效，加上去年第四季以來全球景氣下行，總體經濟面也帶來影響，以目前房市氛圍及交易量來看，確實持續降溫趨勢。

若以今年1、2月合計數來看，今年前2月房貸餘額約18兆7,549億元，去年同期為17兆7,649億元；今年前2月年增率5.57％，相較去年同期年增率9.41％，也可看出房市大幅放緩狀況，民眾購屋決策更為保守審慎。

供給面的建築貸款（土建融）餘額持續創新高，餘額達3兆1403億元，連48個月創歷史新高，單月增加190億元；但年增率已降至個位數的9.93％，創2019年6月以來最低增速。

央行官員認為，當前房市買方觀望氛圍濃厚，導致建商保守推案，從蛋白區與蛋黃區推案量落差，可看出建商審慎。