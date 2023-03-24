房貸2字頭 房市恐價跌量縮

央行連五次升息，台經院產業資料庫總監劉佩真24日表示，政策利率3月再升息半碼（0.125％）後，房貸利率地板價全部再墊高，首購族、二房、三房分別調高至逾2.06％、2.35％、2.47％，民眾購屋負擔加重。

劉佩真表示，央行升息對房市景氣影響大，未來半年不動產業景氣將處於相對低檔，特別在經濟前景不明朗、房市限縮政策、市場超額供給、總統大選等四大變數影響下，賣方普遍認為通膨將支撐房價，若無資金壓力者無須降價求售，買方則面對連續升息壓力，導致買賣雙方在價格上難達成共識，未來半年國內房市交易結構恐呈現量再縮、價緩跌，整體景氣陷入冷卻盤整期。

影響層面廣泛的青年安心成家購屋優惠貸款，及全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」最新利率，預計下周中華郵政調整存款利率後正式敲定。若足額反應半碼，青安貸款一段式將來到2.15％，但因有減碼措施，減碼後為2.025％。築巢優利貸則拉高至2.06％。

至於其他銀行的房貸，因為有月調、季調機制，不會馬上反應，預計將在4月陸續開始反映利率調升，但可確定的是，2％以下房貸利率將自市面上絕跡。

合庫金主管24日在法說會中表示，由於央行及政府各部會對房市管控措施持續，且有地緣政治風險、經濟成長率下修、股市震盪等影響，加上央行五度升息，都會使房市觀望氣氛濃厚，在買賣雙方對價格的差距持續擴大下，預估今年房市會呈現量縮、價向下緩修。

在今年房貸策略上，合庫今年將鎖定首購族、優質客戶等，希望在房貸業務上維持穩健成長。

其他公股銀評估，預期今年全年的房市呈持續量縮格局，成交量持續下滑，將使後續房價面臨修正，房市須審慎看待。

公股銀主管認為，為因應升息環境及平均地權條例等管制措施持續衝擊房市交易，今年除鞏固房貸主力的首購族群，將聚焦透過爭取轉貸及薪轉戶等優質客群，以增進房貸業務量。