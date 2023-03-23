房貸族好苦!五度升息 千萬貸款多繳這數字

各界普遍認為本季有機會暫緩升息，此次意外升息，將再衝擊短期購屋信心，央行近一年五度升息、合計升息3碼，房貸利率告別1字頭，正式進入2％時代，以貸款千萬、30年期還款試算，比起啟動升息前，每年增加4.4萬元房貸支出，相當於一個月的平均薪資。

以貸款千萬、30年期試算，啟動升息前利率1.31％，每月還款約3.36萬元，五次升息後房貸利率已達2.06％，每月還款約3.73萬元，每月償貸多出3,600多元，30年來總利息支出約增加130萬元。

房地產業者認為，薪資成長停滯、物價飛漲，加上房貸支出增加將擠壓買方的購屋預算，除非是有急需的剛性購屋族群，否則一般買方出手速度放緩、加價力道也會逐漸降低，加上房價居高不下，購屋族償貸壓力更為沉重。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房貸利率重回2％年代，資金面由寬鬆轉向緊縮，開發商壓力增加，房貸族也面臨通膨的生活壓力，購屋負擔能力略為下滑。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，央行此次升息意味著通膨壓力大，打通膨更甚於穩定經濟，去年四度升息，房市正式告別低利時代，房市成交量已明顯萎縮；今年再升息，房貸利率回到2008年以前的水準，買方期待降價，然而通膨支撐新屋房價不墜，中古屋屋主亦偏向惜售，讓利空間有限，交易量更難以突破。

台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，平均地權條例修法已促使房市降溫，加上美國升息步調已接近尾聲，央行後續利率調控可能會更嚴謹，往後國內利率走勢可望趨於平穩，對房市的影響也會愈來愈溫和。

經濟情勢渾沌下，高資產族會更重視資產的避險規劃，房地產、黃金等抗通膨特性鮮明的商品，將吸買家目光，機能完善的成熟蛋黃區，以及具備長期收益性的物件，將是民眾危機入市的首選。

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