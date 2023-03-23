張善政提住宅三策 打造樂居城市

桃園市長張善政在23日「桃園市社會住宅及住宅補貼政策未來展望論壇」宣示住宅政策市政藍圖，提出「全齡照顧」、「人人安居」、「宜居桃園」等三大政策，結合都市計畫整體開發取得可負擔住宅，打造桃園成為樂居城市。

張善政表示，桃園目前在居住條件上明顯優於六都其他縣市，加上發達產業帶來充足的就業機會，吸引更多人口流入桃園，未來最重的市政課題，即是防範未來居住市場供需失衡。

他提出住宅三策，第一是「全齡照顧」，社宅弱勢戶租期限制由原先的6年全面延長為12年，65歲以上長者更延長最少18年；社宅優先開放10％名額保障育兒及老中青三代同堂的租屋家庭。

第二是「人人安居」，65歲以上、桃園僅有一戶自有住宅長者，可將原房屋委託給包租代管業者，並換居到合適的社會住宅，社宅將與與衛生所、地方醫院合作提供定期進駐或遠距及視訊醫療進行健康評估服務，並且要求加入社宅包租代管物件，都皆須加裝滅火器、警報器、強排熱水器及瓦斯漏氣偵測器、並納入補助項目。

第三是「宜居桃園」，在工業區周邊規劃興建社宅，並將新住民納入政策戶資格。

張善政表示，為避免未來社宅「一市兩制」的問題，市府將會積極向中央爭取承接營運管理國宅及社宅，並與中央協調社宅制度包括申請資格、租金、招租、管理等事宜一致化，以避免部分差異使市民無所適從

張善政表示，在長期的住宅政策未來展望上，社宅將朝向「永續發展」、「近零排碳」、「多元取得」及「智慧化管理」等四大方向，以都市開發、安居樂業的角度來思考，結合都市整體建設、公共設施及產業發展等多面向規劃來配置分散式、小型化的可負擔住宅，並納入生活圈概念，讓其擁有合理通勤時間及安穩的就業、就學、就醫及安老環境。

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