社宅非嫌惡設施 林右昌：提升居住品質

內政部長林右昌今（22）日拜訪社會住宅推動聯盟時指出，政策要成功，最重要關鍵在於不能只是「打高空」，所以要多聽第一線意見。他也說，很多人對社宅有誤解，但其實剛好相反，社宅的推動帶動社區鄰里環境改造機會，房價也沒有受到影響，反而讓居住品質得到提升。

林右昌繼20日拜訪崔媽媽基金會後，22日又來向社宅推動聯盟請益。他致詞時指出，住宅政策他有自己的規劃和想法，但還是要多聽社會跟第一線意見，政策要成功，最重要關鍵在於不能只是「打高空」，執行面的環節非常多，涉及不同部會間介面跟協作，有權力的人如果不能把困難點一個個慢慢打通，系統會無法運作，就很可惜。

林右昌受訪時也說，面對和處理住宅問題，要看社會怎麼認識住宅價值跟使用。民眾一開始對社宅推動有很多的不瞭解，跟對社宅概念有誤解，認為好像會讓房價下跌，會讓居住環境跟生活變得不好，不過這六年實踐的結果，證明剛好相反，社宅推動帶動社區鄰里環境改造機會，房價也沒有受到影響，反而讓居住品質得到提升。台灣怎樣面對住宅的課題，端看社會如何去認識他，怎樣提供多元方式處理住宅。

林右昌說，社宅是一種方式，對於很多需要支持群體，如學生、年輕人等、甚至邁入高齡社會新增銀髮住宅需求等，面對層面很廣。

林右昌也說，住宅政策不只是內政部工作，涉及金融、土地、租稅等課題，怎樣集思廣益，推出完整、兼顧性住宅政策，是台灣社會所需要。

針對租屋黑市的看法，林右昌說，這幾年台灣租屋環境有進步，是大家一起努力結果，過去社會漠視、忽視租屋市場跟環境，中介、服務其實都不足，法律層面配套也不足，幸好很多團體倡議跟政府合作，這幾年完成相關法律修訂，期間有1,000多個租賃服務團體成立，1萬多位人員進入平台跟市場裡，讓機制更完善。

他也坦言，還有很遠的路要走，需要大家一起努力，包含房東問題，房客遭受不好待遇，還有租屋環境如何讓需求者租得好，是未來努力方向。

林右昌強調，今是來請益，有很多課題會深入交流，針對現在碰到困難癥結點，一一做突破，需要集思廣益。他也說，不需要把社會力量用一個對立方式處理，房東跟房客還有政府間可以是協作關係，端看如何有智慧把力量跟配套機制建立起來。

林右昌重申，住宅政策不只是居住問題，更重要是社會投資，不是單純補助或是補貼這麼簡單，而是透過對住宅環境投資，讓人民生活環境可以變得更好，安居、樂業，而不是擔心住宅問題，對工作跟國家社會經濟的貢獻都會受到影響，是一體多面的。

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