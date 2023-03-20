科技園區吸金 台中預售屋交易集中這五區

科技園區超吸金！統計台中市中科園區旁的五個行政區2022年預售屋成交戶數，約占全市預售屋成交量的四分之一；進一步細究各行政區銷量最好的建案並非以價格取勝，業者指出，科技族群購屋重規劃配備、性價比與地段未來性，吸引科技族出手購買的關鍵仍在產品本身。

根據內政部實價登錄資料統計，台中市2022年預售住宅大樓與華廈合計交易11,469戶，而鄰近中科台中園區、后里園區的行政區，包括西屯、大雅、龍井、沙鹿、后里等五個行政區，合計銷售戶數共2,859戶，占全台中市預售大樓成交量的四分之一；其中，又以西屯區成交1,686戶占最多，其次分別為沙鹿、龍井、后里、大雅。

調查該五個行政區中去年成交戶數最多的預售新案，分別為后里區的「展裕丰格」、龍井區的「國聚之璟」、沙鹿區的「德光聚」、大雅區的「青成日禾」；其中，「展裕丰格」在后里區市占率達66％，相當於后里區每賣出5戶住宅大樓或華廈，當中就有3戶選擇「展裕丰格」，個案表現突出。

「展裕丰格」已購客戶表示，因本身從事科技業的關係，曾經在新竹、台中、后里各園區間調動，從原本在后里租屋到決定自購，主要原因是觀察到后科的企業廠商大手筆投資擴廠，產業與就業市場都處於急速爬升階段，當地住房需求缺口龐大，加上具有產品特色的建案訊息都會在科技同儕間口耳相傳，跟進買入的人不少。

現場人員指出，「展裕丰格」已購客中具科技產業背景與在地自營商的占比最高，介紹購買的比例約有三分之一以上；分析科技族群購屋最在意的特點，包括本案的日系營造品管、豪宅建築規劃及科技智慧配備如人臉辨識、能源車充電設備預留等先進超前的特色，讓科技人覺得買到面子與裡子；此外，后里房價尚處於補漲階段，「未來的產品、現在的價格」，價值大於價格是讓科技人買單的關鍵。

其次是中科台中園區所在的大雅區，由於已無大片開發腹地，新案供給少，該區銷售最高的預售案為「青成日禾」，鄰近上楓國小、大雅國中、上楓商圈，市佔率達47％，勝出的主因在於機能與稀有性。

另外，龍井區的「國聚之璟」已購客中超過5成從事科技產業，建商將科技新貴的生活模式融入住宅規劃中，如科技業重視健康而將健身房的配置拉高比例、重視家庭生活而在室內格局配置獨立餐廳空間，加上鄰近中科商圈的地段優勢，受科技族青睞，市占率約有28％。

而涵蓋中科、七期、水湳的西屯區，新案競爭激烈，房價也是該五區中最高，去年銷量最高預售案為「VVS1」，年銷424戶、市占率達25％。該案具備雙捷運商圈地段、雙設計團隊美學，開案就成為市場話題推升銷售佳績。

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