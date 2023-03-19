提振個案買氣 北台灣低首付建案遍地開花

房市329黃金檔期又來了，北台灣推案又衝出逾四千億的歷史天量，事實上，由於目前房市買氣不振，為提高銷售率吸引來客，建商推出低首付的建案遍地開花；據統計，北台灣目前銷售中有低負擔付款方案的建案高達近30個，大部分建案將首付、訂簽金壓在百萬元以下有找，但此舉是否能吸引民眾買單有待觀察。

住展雜誌統計，今年北台灣房市329檔推案預估量4,182億元，再創歷史新高紀錄，不過有近半的案量來自商辦、廠辦案。住展雜誌企研室經理成采錡表示，雖今年房市329檔推案量已相當大，但仍有不少態度相對保守的業者，已將新案延後至4、5月進場，推估是想先觀察329檔期新案銷況。

為提高個案銷售率，建商推出低首付的建案遍地開花；住展雜誌調查統計，北台灣目前銷售中有低負擔付款方案的建案高達近30個，其中又以桃園地區最多，主要集中在青埔特區以及A7重劃區新個案，包括興富發集團的「站前新鋭」訂簽58萬元起、「興富發鉑悦」訂簽39萬元起、「潤隆國家大院」訂金到交屋自備88萬元起；大亮建築「大亮‧泊」首付30萬、50萬元；富來建設「富來舞綻」首付58萬元起。

新北市也有不少低首付個案，包括三重區弘峻建設「上河滙」訂簽5%；永悅建設「永悅天漾」首付5%；五股區寶德建設「快樂王國-夢享城」邊間3房訂簽158萬元起；泰山區新潤建設「新潤A5Ⅱ-大道鎏域」推出首付66萬、88萬方案。

此外，基隆市為抓住大台北地區的客層，興富發集團的「新橫濱2夢悦城」推首付68萬元起；麗寶集團麗源建設「微笑台北」自備88萬元起、「海豔」推出自備86萬起優惠方案。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，盤點北台灣訴求低負擔付款方案的建案可發現，基隆、桃園、宜蘭都有建案把首付、訂簽金壓在60萬元以下，降低購屋者初期付款壓力。

但消費者需注意的是，購屋門檻低不等於建案價格優惠，市場上也是有相對高價案推出低首付方案，建議消費者下手前需掌握當地行情、問清楚建案付款時程，以及仔細計算每月房貸還款金額，並將預售屋將限制換約納入考量，評估購屋負擔是否合理。