衝上7字頭！這類住宅撐起房價天花板

雖然房市景氣遇逆風，不過建築、房價「雙高」的摩天住宅頂樓戶，仍舊撐起房價天花板，根據最新實價登錄顯示，淡水水岸景觀豪宅「水立方」頂樓41樓三戶去年11月以總價合計3.5億元成交，其中二戶單價高達每坪71.7萬元，創下淡水除小坪頂外的最高單價。

樓高41層的「水立方」，頂樓三戶最早由建商甲山林建設持有，2015年時以總價3.2億元出售給家具業者璦德國際，不過去年底甲山林機構董事長祝文宇家族再分別以1.23億元、1.23億元、1.04億元買回，三戶分別登記在祝園實業、丰雲廣告及山林國際實業等三家公司名下，等於8年期間，「水立方」頂樓三戶房產增值了約3,000萬元。

相較於「水立方」其他樓層，近年低樓層成交價3字頭、高樓層成交價4字頭，早年取得中低樓層更有不少在每坪30萬元以下，該頂樓戶的交易單價衝上7字頭，顯示具水山岸景觀的頂樓戶具稀有性、身價非凡，房價高出同社區其他樓層一大截，甚至直逼新北市蛋黃區行情。

而摩天住宅大樓因具地標價值、景觀佳，不僅樓層價差大，頂樓戶更是區域房價指標。

不僅「水立方」，例如林口樓高達41層的摩天豪宅「森聯摩天41」，2020年底以總價7,292萬成交的頂樓戶，換算單價達每坪53.5萬元。

樓高42樓的台北市大直景觀豪宅「西華富邦」，頂樓戶別每坪264萬單價，也比社區平均的186萬元高出許多，顯示頂樓戶的創價實力不同凡響。此外，如樓高40樓、46樓的板橋「新巨蛋」，最高樓層戶也曾創下過8字頭高價。

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