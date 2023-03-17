自辦重劃業者吐苦水 缺乏這類人才最致命

根據地政年報資料統計，截至2022年底，全國完成的市地重劃總面積達1萬8,265公頃，相當於700個大安森林公園！逢甲大學國土政策暨不動產研究中心昨（16）日舉辦「自辦土地重劃的貢獻與困境」座談會，多位自辦重劃業者在會中大吐苦水感嘆的說，缺乏專業的法官恐影響都市計畫，期望政府能重視業者的心聲。

對於外界誤解自辦重劃為暴利行業，業者紛紛叫屈！龍揚開發總經理張岳文表示，重劃費用負擔需送審，法規規定很清楚，甚至很多做了還不能報帳，絕對不是暴利，「公辦重劃占七成比例，如果那麼好賺，地方政府不是賺翻了嗎？」他強調，業者只是賺合理利潤，還要負擔開發風險，「大家看到的都是開發成功的，也有做到賠錢的業者，但他絕對不會對外說，因為會影響下一個案子，所以賠錢的業者只能默默吞忍！」

在這樣耗時、高成本的壓力下，逢甲大學土地管理學系教授陳建元認為，對業者來說投資風險極高，自然尋求自保之道，亂象自此而起：「雖說剛開始同意是50％，但實際執行下去是100％，過程裡很多人拿翹，真的不好做！」

不僅如此，動輒而來的司法訴訟，更讓自辦重劃業者有苦難言！張岳文說：「外界對自辦重劃都沒講好話，批判者有話語權，贊同的人不會表達，反對聲音都很大，所以我們都被誤解。」

逢大開發總經理萬昆明也認同說：「很多地主和業者談不妥，亂告一通，就算業者訴訟一直贏，他還是要上訴，拿命跟你拚了，所以遇到這種我們趕快簽一簽、賠一賠算了，法院判來判去，讓我們很困擾！」

張岳文忍不住感慨，獎勵土地所有權人辦法裡，球員裁判都是政府，審查標準何在？「像單元二的何姓地主拿到土地權狀了，但土地還是被黎明幼兒園霸占，還是不拆，哪個案子可以這樣拖十幾年，公部門還是說你們去協調，協調應有底線，司法官了解重劃執行嗎？每個人看法規角度不同，公部們還是應該出來協調。」

何姓地主也忍不住砲轟：「法院就是事後諸葛，加上市府怠惰，我家土地加入重劃，卻被霸占16年，就算拿到權狀還是拿不回土地，然後沒有人需要負責，法官是不是要在重劃這塊更專業！」

講到司法專業，平方開發總經理莊慶豐忍不住為單元二的判決抱屈！他說，台中市所有公辦或自辦重劃，每公頃工程款介於1,300萬到2,300萬元之間，「單元二每公頃1,770萬元，完全在合理範圍內，但重劃會人員卻被法官以浮報工程款判刑，還沒收9,800坪的抵費地。」

莊慶豐氣憤的說，法官認為每公頃922萬工程款可以做，「我不想用恐龍法官來形容，但真是平行世界，業界都難以接受」！他認為，內政部和地方政府應要出面協調，制度上應是調解不成才走司法途徑，「但公務員不敢協調，怕被指控圖利，因此要業者自己解決，結果就是卡在那裡！」

因此自辦重劃業者認為，政府對於重劃糾紛或法規疑義應給予協助，而不是以民事糾紛不宜介入，讓自辦重劃陷入僵局，都市計畫也因而一再延宕。

延伸閱讀

北市公辦都更大鬆綁！同意門檻降至75％

學者：自辦重劃非外界想像簡單

自辦市地重劃 開發商感嘆常被污名化