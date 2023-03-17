兒年薪500萬買這種房 建商爸驚曝房市警訊

央行升息使房市交易量降溫，加上少子化正在改變房市價量結構，根據好房網報導，有一名建商的兒子，他在台積電工作年薪高達500萬元，但只生一個小孩，雖然薪水優渥卻也沒有到處置產，只買了一間含車位50坪的房子，讓他擔憂這樣的現象恐衝擊房價。

好房網報導，一名建商透露，自己的兒子在台積電當工程師、年薪500萬元，一家三口只住在50坪、室內約30坪的空間，該名建商擔憂少子化正在慢慢改變房市結構，年輕人不婚不生或只生一個小孩，也沒有老一輩手邊有閒錢就買房、傳承財富的觀念，長期來說，這種趨勢會衝擊房市價量。

針對少子化現象，財經作家狄驤先前也在臉書發文發文指出，台灣少子化和人口高齡化的趨勢愈發明顯，生育率已經是世界最低，他示警台灣必然會跟上日本的後塵，未來最不值錢的就是房子，「少子化導致房市剛需下降，可能讓房市年化報酬減少。」

知名投資客「帥過頭」接受ETtoday採訪時則說，2024年起是台灣進入人口負成長的第4年，因此他看壞接下來台灣房價表現。他預估2023年起房價將會連跌10年，前3年2023~2025年跌最重、每年跌10％，之後幾年則至少下修3％。

（中時新聞網 邱怡萱）

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