科技大廠助攻 路竹華廈預售屋衝上2字頭

華爾卡、默克、華邦電、以及大立晶材等國內外知名科技大廠，相繼投資路竹科學園區，廠商的進駐，不僅讓路竹乃至整個高雄市的經濟蓬勃發展，也讓區域房市能見度快速提升，路竹透天4年上漲16.8％，區域華廈預售案的成交單價，也衝上2字頭。

東森房屋路竹美美加盟店襄理沈素月表示，根據實價登錄資料顯示，目前路竹區透天厝的平均購屋總價約為1,161萬元，相較於2019年的994萬元，增加了167萬元，4年多來，上漲幅度約16.8％。

她說，從整體來看，路竹房價仍然相當穩健，目前路竹新建透天的價格，普遍落在1,300萬元到1,600萬元之間，而且區內已有預售華廈的成交單價衝上2字頭，顯見市場對於路竹房市發展依舊相當認可。

沈素月表示，路竹雖屬高雄的蛋白區，但未來隨著科技題材與建設題材的落實，區域房市交易量能繼續走揚的可能性很高，打算在此置產的購屋民眾不妨把握時機，提前卡位。

沈素月指出，路竹位於台南與高雄的交界，鄰近台17線、國道1號等設施，開車僅需20分鐘左右，就可以到達台南市中心，區域交通機能、生活機能都相當完善。

她表示，目前路竹房市交易仍以自住族群居多，除在地居民外，近年來，隨著知名大廠紛紛加碼投資路竹科學園區，當地工作崗位數量激增，也因此磁吸了許多周邊縣市的就業人口到路竹居住，帶動區域住房需求與房市交易量能的增加。

而且，鑒於路科就業人口所帶來的租屋市場，還衍生出了部分「以租養貸」的置產族群，他們專門購置路科周邊的透天厝並改成套房對外出租，如此一來既能享有穩定的租金收益，也能坐等未來房產增值的紅利。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，路竹屬於高雄的蛋白區，房價基期相對較低，雖然目前路竹的房市熱度仍不及橋頭、楠梓、岡山等地，不過，伴隨路竹科學園區和岡山路竹延伸線的大力建設，路竹房市發展相當具有想像空間，區域房價有望持續向周邊其他區域看齊。

尤其未來捷運線路若正式通車，區域交通性能大幅提升，區域房價勢必會再迎來一波可觀的上漲空間，建議看好區域長線發展或有剛性需求的購屋民眾可以大膽進場，勇敢出價，爭取早日搭上資產保值與增值的列車。

延伸閱讀

台積員工問買房該調去高雄廠嗎？網急勸退

2大因素 高雄329總銷和戶數雙創8年新高

台積電退燒 爆這區現法拍、新屋拋售潮