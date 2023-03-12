房價硬！「二稀」建案開價挑戰區域新高

房價硬梆梆 「二稀」建案開價挑戰區域新高

房市買氣降溫，原本期望的建案降價不僅悄然無聲，甚至有些新推案因位於供給稀缺區、或是稀缺產品，目前價格仍硬梆梆、不動如山，部分個案仍開出區域天價，挑戰市場接受度，平均銷售率約在三成左右，民眾期盼的房價下跌恐怕還要等等。

今年前二月六都買賣移轉棟數合計28,430棟，年減28.3%，移轉量創近六年同期新低，儘管買氣大幅降溫，但建商寧願慢慢賣、也不願輕易降價，甚至有所謂的「二稀」產品，開價挑戰區域新高。

其中區內近年供給少，一釋出幾近區內獨賣的，開價都不菲，住展雜誌表示，像是南港中研院生活圈，因銜接南港、汐止，加上興建中的南港隧道，預計2024年通車，附近新案「中研首席」，因區內供給稀缺，每坪平均開價85萬元，高出區域行情6字頭一大截。該案目前平均成交單價約84萬元、銷售率約三成左右。

新北市安坑地區因安坑輕軌在今年2月通車，加上區內許久未有新供給，近捷運新和國小站的新案「漢皇開雲」，同樣開出6字頭天價考驗區域客。目前該案實價揭露平均成交單價約58萬元，平均銷售率近三成。

此外，安坑地區去年12月進場的另兩筆預售案「耑美」、「名毅吾山-靚山區」，開價都在55~60萬，平均成交單價約52~53萬元，目前銷售率都在三成左右。

另外，位於桃園市平鎮區坤慶路、坤慶一街交叉口的「環泥晴森」，去年12月進場，也因當地新案量稀缺，每坪開價34萬元，高於2字頭的區域行情，目前平均成交單價約29萬元，銷售率約八成。

住展雜誌表示，近期另外一個現象，則是稀缺產品的建案也很吸睛，像是區內推案訴求高規格建材，主要因為區內過去罕見，價格高於區域行情。例如鶯歌尖山地區去年12月公開的「宏國青田」，除因區內供給少，建商宏國關係事業在當地口碑不錯，再加上該案所選用的建材，與業者在新店央北的推案差不多，為目前鶯歌高規格，因此開案單周來人數超過百組，在鶯歌地區相當罕見。

目前該案平均成交單價36萬元，銷售率約三成多。同樣以區域高規建材吸客的，還有桃園龜山A7重劃區的「合展家禾」，該案以中路重劃區推案的建材規格來做規劃，為區內高規建材首案，目前平均成交單價約34萬元。