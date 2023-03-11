台積員工問買房該調去高雄廠嗎？網急勸退

台積電高雄擴廠，開出超過千名職缺，就有南科廠的員工受到吸引，恰逢想要買新房子，台南房價又大幅上漲，於是開始考慮是否要轉調至高雄，因此詢問網友意見，也引發熱烈討論。

網友在PTT科技版PO文，表示自己是台積產線31，已工作1年半，最近有想要買新房的打算，但台南新市、善化的房子價格不斐，甚至能在高雄蛋黃區買房，覺得實在不划算，因此認真考慮是否要自告奮勇轉調高雄廠。

原PO表示，目前擔憂的風險就是新廠實際工作內容是未知數，加上目前課上氣氛非常好，也幾乎都能準時離開公司，讓他非常猶豫，到底該繼續穩穩待在南科，或是拚一波回高雄。

文章PO出引起熱烈討論，部分鄉民認為原PO該衝一波：「我會選高雄，台南環境跟高雄完全不能比」、「高雄吧，現在不買到時候房價又漲一波，後悔就來不及」、「沒有不回高雄的理由吧」、「高雄廠地點超好，還有捷運，買房彈性很高」、「高雄買中古屋大三房小陽台也才1000初頭而已，樓下還是捷運站的蛋黃區，何必花兩倍買鳥地方」、「台南生活機能被高雄海放」。

但有更多人反對，力勸原PO難得遇到好單位，不該隨便就割捨：「好單位可遇不可求」、「你才做1.5年，先好好存錢吧，錢是要賺長久的」、「千金難買好同事，到時候調過去適應不了不就人財兩失」、「要想清楚，GG很容易抽到鳥主管」、「可以先在高雄買房，繼續在善化上班啊，轉調等你觀察過一陣子再說吧」、「買高雄房，繼續待善化沒衝突」、「去新廠你還想1830回家，我看是0630吧」、「老實說要我選我好主管跟好單位，職場上尤其GG你要碰到風氣好的單位很難得」。

（房產網 林毅）

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