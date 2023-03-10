逃房入股？大安區等4地區土增稅衰退最慘

財政部昨公布2月全國賦稅收入，其中，證交稅受惠於交易天數比去年同期增加，終結連13黑，且股市日均量逐月上升，3月至今已達3,000億元水準。不過，房市冷颼颼，今年前2月個人房地合一稅、契稅、土增稅同步滑落，呈現「3衰」。

財政部統計處公布2月全國賦稅收入為956億元、年增24.6%；累計1至2月實徵淨額2,724億元、年減2.7%。

其中，象徵台股動能的證交稅，2月因台股交易天數比去年同月多3天，帶動單月實徵金額122億元、年增11%。不過，前2月實徵191億元，衰退94億元，年減32.9%，創金融海嘯以來同期最大減幅。

個人房地合一稅衰退幅度創同期最大

財政部表示，前2月證交稅衰退，主要是因為去年基期偏高，通膨與升息影響成交量下滑。但觀察上市櫃股票平均每日成交值，1月為2,271億元，2月為2,807億元、月增23.6%，3月至9日為止達3,175億元，台股動能有增溫現象。

房市市況冷清，與股市形成強烈對比。政府祭出「平均地權條例」修正案，5大措施重手打房，包括禁止預售屋換約轉售、管制私法人購屋等。今年前2月個人房地合一稅、契稅、土增稅同步下滑。

個人房地合一稅前2月實徵37.1億元，與去年同期相比，減少14.5%或6.3億元，衰退幅度與金額皆創同期最大；六都中，以台中市減2.6億元、台南市減1.8億元、台北市減1.6億元最多。

契稅前2月實徵19.22億元，年減27.4%或7.2億元，連11黑。其中，新北市、台北市、高雄市的年減金額較多。

土增稅方面，累計前2月徵起件數7萬9,182件、年減25.9%；實徵108億元，衰退39.9%、創106年以來同期最深跌幅，年減72億元、寫歷年同期最大減量，也是連11黑。台中市西屯區、台北市大安區、新北市土城區、桃園市八德區衰退較大。

官員分析，央行去年以來利率連4升，購屋成本增加，市場觀望氣氛濃厚；同時，六都買賣移轉棟數連續5個月雙位數負成長，顯示房地產交易趨緩。

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（旺得富理財網 王順泉）

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