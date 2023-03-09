這筆補助月月有卻「沒人領」 專家揭原因

為減輕租屋族負擔，政府去年7月祭出為期4年的300億元中央擴大租金補貼專案，目標讓50萬名無殼蝸牛減少生活煩惱，安心拚學業、事業，但至2022年底預算僅支出52億元、補貼27.7萬戶，政策執行率明顯偏低，專家分析，房東不願配合是主因，除非對包租公們提供更多誘因，否則政策再好、錢發不出去也是枉然。

內政部開辦的300億元中央擴大租金補貼專案，目標每年提供50萬戶租金補貼，雖年編300億元預算，每戶每月補貼上看8,000元，但截至2022年底，共僅32.6萬戶提出申請，合格僅27.7萬戶，其中更有14萬戶為舊戶轉新戶，申請人數明顯偏低。

相較全台青年租屋族約有400萬人，但觀察該政策的執行率，目前六都佔83%，包括新北市6萬餘戶、台中5萬餘戶、桃園4萬餘戶，剛入社會單身青年約8.6%、社會弱勢3.9%，育有未成年者為3.7%。

廣大租屋族遲遲不提申請，專家分析，原因不外乎是房東不想報稅、拒絕申請，房東在欠缺誘因下，政府有錢都發不出去，更有立委怒批租金補貼政策，根本是「噴灑在韭菜上的安慰劑」。

再看台灣目前的房東申報率僅8%，等於高達9成2的包租公都沒公開登記承租事項，長期處於黑市交易，即便補貼政策上路，不少房東仍無意轉為公益出租人，畢竟一旦未來房屋轉售，土地增值稅率得從自用的10%翻倍到20%。

內政部長林右昌日前於立院內政委員會詢答則說，執行面遇房東刁難、申請不流暢等問題，可在今年新版的租屋補貼2.0方案得到解決，強調租屋者不需要提供房東身分證，就可拿到租屋補貼，預計今年執行成效優於去年。

但專家仍呼籲，與其政策宣傳免房東同意、可檢舉惡意漲租等口號，釜底抽薪之道是讓租屋市場透明化，明訂遊戲規則，對房東拋出誘因，否則租金補貼的美意，仍恐持續大打折扣。

（旺得富理財網 李宗莉）

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