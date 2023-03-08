租金指數創新高 連八月年增逾2%

即使房價漲勢已停下腳步，不過通膨壓力、房東持有成本提高的轉嫁效應，加上房價居高不下使租屋需求仍強勁，住宅租金仍然持續上揚。根據主計處最新CPI指數顯示，全台住宅租金指數103.13再創新高，年增2.36％，不僅是連續八個月年增率均逾2％，更是連續19個月上漲。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，目前住宅租金漲幅是近年最高的時間，過去100個月住宅租金指數年增率都不到2％，但最近8個月的住宅租金漲勢加快，年增率已經連續八個月成長達2％以上，近期房價止漲跡象顯著，呈現房價不漲、但房租仍續漲的脫勾現象。

據實價登錄統計顯示，去年台北市大樓平均租金單價達每坪1,483元，公寓平均單價也達每坪1,073元，亦即一間10坪小套房平均租金要1.5萬元，30坪老公寓也要3萬元起跳，對單身族及小家庭來說，負擔相當沉重。

房地產業者分析，通膨壓力帶動的物價上漲，升息及稅負提高後屋主轉嫁至租客，租金補貼政策所帶動的房客付租能力提升也造成房東對租金期待值提高。而近年來房價上漲，購屋門檻提高，租屋族普遍延長租屋時間，租屋需求仍然旺盛，均推升了租金行情，都會區、屋況佳的小坪數產品，在租屋市場尤為搶手。

以台灣各區來看，租金漲幅愈往南愈高，除東部外，北、中、南地區的年增率都在2％以上，其中又以南部年增2.93％最高，且南部地區已連續9個月的年增率超過2％，顯示南部近期租金有感加壓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，與北部、中部相比，南部地區房價、租金基期較低，近年房價上漲，在反映投報率的情況下，租金也跟著拉高；且近年南部科學園區蓬勃發展，產業投資興旺，區域的就業機會及民眾所得雙雙增加，連帶為南部的租賃市場加溫。