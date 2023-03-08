中捷運量衝破百萬 沿線建案利多成焦點

台中捷運運量大爆發，今年1月及去年12月的單月運量均突破百萬人次！隨著中捷運量出現猛爆性成長，軌道經濟正在改變台中人的交通習慣，更成為推動台中房價的大力丸，民眾順著捷運沿線置產投資，在購屋需求成長、軌道經濟帶來的人潮，順勢帶起南區房市的補漲行情。

目前進軍台中南區推出預售新案的建商，包括「昌祐X CITY」、「惠宇國圖館」、「登陽大地悅章」、「國聚之邑」、「富宇上和苑」、「坤悅君匯」、「同興協記In House」、以及預計329檔期進場的「大閱恆好」等，南區已成推案大熱區，每坪開價均已站上四字頭。

根據台中捷運公開資訊統計顯示，去年12月的交通運量高達105.7萬人次，正式突破百萬人次，較去年下半年翻倍成長，創下通車一年半來的新高紀錄！

台中捷運環狀路網串聯所有台中的交通主幹道，台中捷運創奇蹟，正在改變民眾的生活，以大都會台北捷運為例，捷運宅會成為水漲船高的生活圈，房價跟商圈發展也會跟著趨勢快速向上。

其中，台中唯二雙捷交會點的「文心大慶站」，因享有紅綠線雙鐵共構優勢，且因台中高鐵軌道效益加持，高鐵台中站去年12月進出人次已飆破209萬，而大慶站身為南台中捷運轉乘高鐵的大站，通勤人數眾多，單月運量也已突破30萬人次，運量直線攀升。

業者卓慶能表示，「文心大慶站」除了交通便利外，周邊生活機能完善，擁有明星學區樹義國小、和平國小、台中高工，以及中山醫學大學、中興大學等多座高等學府，近年已成為南區購屋置產的熱門區域。從台中捷運通車以來，南區大慶站周邊除了捷運帶來的新商圈成形外，看好未來13期重劃區勢必帶來房價的外溢效應，掀起南區房市的補漲行情。

以台中大慶站周邊指標個案「昌祐X CITY」為例，每坪38.8萬元起，坐擁市中心生活機能，加上城心難得一見的萬坪基地整體開發案，產品規劃35－52坪三至四房，周邊並擁有萬坪公園與三條綠園道、國圖館等重大建設。市中心稀有大基地捷運宅，結合藝文特區、繁華商圈與公園綠地，可說是南區前所未有，也吸引許多購屋民眾的目光。

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