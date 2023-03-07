迎疫後最大開店潮 西門町10處店面動工中

觀光產業景氣谷底復甦，指標國際觀光商圈西門町，店面迎來一波疫後最大開店潮，目前至少就有包括服飾、伴手禮店等10多處店面正在趕工中，卡位這波觀光復甦商機。房仲業者指出，西門町商圈內仍有些店面空置，但租金已經有谷底反彈跡象，甚至有租客想租五年、但房東只願意出租兩年的情形發生。

根據觀光局統計，今年1月份來台旅客已經從2022年1月的7,639人次，大幅復甦到25.5萬人次，雖然仍遠不及疫情前1月份的80餘萬人次，但仍看出觀光產業景氣已經從谷底復甦。

觀察西門町商圈的店面租金實價狀況，近半年西門町租金單坪5,000元以上實價揭露有5筆，最高的是包括峨嵋街月租25萬，單坪租金8,783元。

信義全球資產商仲部主任林廷宇指出，西門町店面今年以來詢問度甚高，商圈內的店家在這波不景氣也經過一波洗牌，如夾娃娃機店大舉退出，但大頭貼店家變多，也有伴手禮店從去年11月就重新進場開店，店家除了看好商機外，大幅修正過後的店租也是吸引店家進駐的誘因。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，過去西門町商圈店面最高租金多在每坪1.5～2萬元，隨著國門解封、疫情趨緩，內需復甦且國際觀光客人次也逐漸增加，國際熱門觀光城市都在迎接疫後的觀光人氣，來台旅客人次最多的亞洲觀光客，1月份已經復甦到疫情前的四分之一，亞洲觀光客可望在政府開放恢復港澳自由行後，進一步回溫。

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