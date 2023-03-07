329檔期爆逾8千億巨量 這商辦案就占2成

在升息及打炒房政策下，今年房市329黃金檔期全台推案仍爆出約8,400億元巨量，不過卻一反常態，呈現「住宅冷、商辦熱」的情況，其中，威京集團在北市松山區推出的商辦大案「京華廣場」總銷金額上看1,600億元，該案就占329檔期全台推案量近二成。

根據591新建案統計六都、新竹縣市329檔期推案狀況，在商辦供給量爆發、住宅指標案撐場下，總銷金額逆勢爆出近8,400億元巨量，年增達二成，再度刷新歷史紀錄。

591新建案分析，今年329檔期推案量能再創新高，最主要原因還是商辦供給大爆發所致，以這次來說，包括商辦、廠辦在內的新進場個案總銷合計逾2,000億元；反觀住宅市場扣除商用地產後案量僅剩6,400億元，和去年同期相比萎縮8%，熱度明顯退燒。

今年329檔期商用不動產可說鋒頭十足，像與「陶朱隱園」系出同門，由威京集團在北市京華城舊址重建而成的「京華廣場」，據悉該案銷售面積高達6.5萬坪，預計打造地上19層、地下7層樓共四棟的商辦大樓，總銷金額上看1600億元，開發規模力壓全台商辦、住宅建案。

另外，在北市中山區也有興富發和忠泰建設推出「國家企業廣場」、「忠泰世界廣場」，量體同樣突破百億，預計未來幾年北市商辦供給將進入高峰期。

591新建案表示，新北市因去年基期較高，加上大環境不佳，建商普遍以「不變應萬變」暫緩推案，導致總銷較去年同期大減800億元，年減四成，減幅為各縣市最高，推案熱區主要在新莊、淡水及三重等地。

台南市今年329檔期推案暴增至818億元，較去年同期大增近700億元、年增4.8倍，增幅居各縣市之冠，最主要原因除了在精華地段東區有不少指標案如「浩瀚無極」、「巴克禮One Park」公開外，連南科周邊的永康、善化及新市也都湧現一波新案潮。

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