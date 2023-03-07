岡山火車站商圈3店面 2富豪聯手一次打包

台灣房屋7日表示，根據內政部實價揭露，去年12月，位於高雄岡山火車站商圈3間連棟、屋齡5年的兩層樓透天店面，各以總價5,800萬至9,600萬元成交，據了解，這3筆交易皆為同一買家，由高雄2位自然人，以無貸款方式一次豪擲2.4億元，入主當房東。

台灣房屋岡山天下加盟店東李美麗表示，這幾間透天店面，目前由銀行及診所承租中，店面就位在熱鬧的岡山火車站商圈，且面臨岡山主要幹道中山北路，人流車流密集。

除了銀行，鄰近還有像寶雅、麥當勞、星巴克、異人館等連鎖品牌大型店面，周邊也有黃昏市場、岡山夜市，商業機能旺盛、聚客力佳，同時，該店面屋齡屋況新穎、樓層空間坪數、面寬都夠大，又帶有雙面臨路的黃金三角窗格局醒目性高，且隔壁就是達麗建設大樓推案預定地，未來大批住戶進駐，人潮帶動錢潮，整體商機潛力可期，都讓店面更具身價。

李美麗指出，這幾間店面目前已由診所及銀行承租至少3、4年以上，且皆為長期租約，推估店面每月租金收益，合計至少50萬元起跳，以入手總價換算租金投報率約3%左右，單看投報雖不算高，不過對房東來說，這類黃金店面空置率低，不僅不怕租不掉，還能久抱長租型金雞母，獲利持穩下，相對吸引投資人搶抱。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，除了岡山火車站商圈連買3間店面的霸氣購買案，不只一例，根據實價揭露，位在三民區後驛商圈北平一街與松江街口，3間連棟、屋齡47年的三層樓透天，同樣在去年12月，由一名自然人，以總價7,250萬元一次打包。

據了解，這3間透天一樓打通做為店面，已由超商承租至少超過10年以上，買家入手，樂當現成包租公。

李家妮指出，觀察這兩筆交易，有3個共通優勢，一是使用彈性大，一次買下多戶店面，對買家來說，更具議價空間，而在空間使用上，可依照不同租客需求，單獨出租，也可合併使用，出租彈性大；二是收益獲利穩，店面皆已擁有現成的長租客，不僅收租獲利穩，免煩惱店面空置，或花時間另尋新租客，且位在熱門商圈又有金雞母加持，也有利於未來增值轉手；三是地緣便利性，買家都是具有地緣性的在地客，便於租賃服務與管理，有效控管各項出租風險。

李家妮認為，《平均地權條例》修法，針對私法人購屋採許可制，不過，個人並不受管制干擾，加上迎接疫後商機，也更加推促進場買氣，不過，如以個人名義置產，持有3戶以下非自用住宅，以高雄市而言，仍會課徵每戶2.4％的囤房稅，對投資人來說，也為需考量的投資成本之一。

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