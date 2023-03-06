無畏升息 去年H2住宅拍賣價 創新高

去年全年升息2.5碼，有人擔心會不會有房貸戶無法負擔，進而流入法拍市場，不過台灣房屋統計內政部不動產資訊平台，去年第四季全台拍賣量為627筆，比前兩年同期的934筆還少，且拍賣均價還增加，去年第四季全台住宅拍賣平均單價為19.7萬元，僅次於第三季21.2萬元的最高價，是從2008年統計至今的歷史次高均價。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2022年歷經升息壓力，但是法拍市場並未出現斷頭潮，甚至Q3拍定均價還創歷史新高，主要是去年房價持續上漲，因此民眾到法拍市場尋寶，出現不少三拍拍定價格比二拍底價還高的加價競標的情況，溢價率增加拉高整體拍定均價，讓許多拍定物件得標價格向市價靠攏。

觀察內政部買賣契約價和法拍價格的差異，2008年金融海嘯後，大量物件流入法拍，民眾購屋信心低，拍定均價約為買賣契約平均單價的4-5折左右，不過近年金融狀況穩定，法拍價格約是買賣契約價格的7折左右，價差縮小，加上法拍程序較複雜，部分物件為不點交，或是屋況差的問題，民眾購買意願有限！

進一步觀察去年第四季六都拍賣比例，以高雄市拍賣佔整體移轉量的1.41%最高，拍賣比例最低的則是桃園市0.67%。張旭嵐指出，高雄近年因台積電設廠議題，吸引大量投資型置產族進場，但隨著科技業景氣趨緩，房市交易也降溫，去化變慢，加上市場價格漲幅高，部分購屋者則轉向法拍尋寶。反觀桃園房市因買氣熱絡，市場需求穩定，不易修正，就算有屋主急售，一般買賣市場多能順利成交，因此流至法拍市場的量體也少。

第一建經研究中心副理張菱育指出，通常法拍得標者須在7日內繳清房屋尾款，投標人多半會向銀行申請「代墊款」貸款，待拿到「不動產權利移轉證明書」、辦理產權登記及過戶後，再轉成一般房屋貸款。

不過張菱育提醒，法拍代墊款的利率較一般房貸高，約5.5~6.5%左右，而受限於拍賣物件、產權、點交等流程較難掌握，承貸風險較大，因此只有少數銀行有辦理拍賣相關貸款，且海砂屋、凶宅、法院不點交物件，銀行通常不放貸，建議投標前應事先諮詢規劃，申貸人皆需留意。

（時報資訊 郭鴻慧）