六條捷運新線 這站點房價漲幅最大

新北市政府規劃到2030年，新北捷運將六線齊發，而捷運站點往往是房價保證，根據統計，目前雙北興建、規劃中捷運站點的周遭房價，近一年漲幅約在7%~20%，其中房價漲幅最大的是三鶯線的媽祖田站，漲幅達20%，而房價最高的則是環狀線-北環段的故宮博物院站，平均單價為76萬元。

捷運局規劃未來四年新北市將持續推動捷運六線齊發，包含三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線、汐東線及淡海輕軌二期等，將投入2,486億元經費可新增營運路線51公里及48座車站。

此外，待行政院核定五泰輕軌、交通部審議中的深坑輕軌、八里輕軌，及延伸五泰輕軌的泰山板橋輕軌、與桃園綠線串接的三鶯線延伸八德段，及與汐東線共線共站的基隆捷運等六條路線核定通過。

元宏不動產加值服務平台根據實價登錄統計，目前雙北興建、規劃中捷運站點的周遭房價近一年漲幅前三名，三鶯線為媽祖田20%、頂埔站16%、國華站13%；萬大樹林線監理所站17%、迴龍站14%、樹林站12%；環狀線-南環段的動物園站10%、溝子口站9%、馬明潭站7%。

另外，還有汐東線社后站11%、汐止科學園區站9%、汐止區公所站8%；淡海輕軌二期(藍海線)淡水站9%、淡水老街站7%、滬尾砲臺站7%；而房價最高的則是環狀線-北環段的故宮博物院站，平均單價為76萬元、年漲幅12%。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，隨著房市轉冷，目前捷運興建題材是少數能帶動區域房市的利多，是購屋者可以多留心的區塊。不過，由於規劃中的捷運路線變數仍大，就算是興建中的捷運，購屋者也需注意建設時程是否有延宕，如此才可以避免出現購屋後立刻就套牢的狀況。

陳傑鳴指出，依照過往經驗來說，捷運所帶動的房市效有一定周期，在興建計畫確定後，開工前住宅往往會有一波漲幅，是購屋者可以積極切入的時段。而施工期間，因工程施行，區域房市反而會陷入房市黑暗期，交易停滯，房價也會較疲軟，甚至出現下跌。

直到通車前一年，因捷運工程大致都已到收尾階段，對交通的衝擊逐漸降低，且在捷運站具體呈現下，也會讓民眾加深對捷運的期待，因此會更願意積極追價買房，往往會使得房價再出現大漲，甚至可能發酵到通車後。以上這些都是想沿著捷運買房的民眾須先掌握的購屋時機點。